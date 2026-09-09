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戲說從頭╱「蘭香如故」譚松韻淪戲精丫鬟 劉學義挑戰眼神戲

記者陳慧貞／綜合報導
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譚松韻在「蘭香如故」飾演名門貴女在慘遭滅門後頂替丫鬟身分，憑智慧與膽識破命運死局...
譚松韻在「蘭香如故」飾演名門貴女在慘遭滅門後頂替丫鬟身分，憑智慧與膽識破命運死局。（圖／Disney+提供）

由大陸男星劉學義搭檔譚松韻主演古裝劇「蘭香如故」即將開播，劇中兩人原訂有婚約，卻因譚松韻飾演的名門貴女「沈嘉蘭」家族慘遭滅門，人生瞬間跌入谷底，不僅遭退婚，更在死裡逃生後被迫隱姓埋名。為查明真相，她頂替三等丫鬟「許蘭香」身分，進入吏部尚書長孫「林錦岐」（劉學義飾）府中，一路忍辱負重、步步謀畫，憑藉智慧與膽識逆轉命運。

譚松韻在劇中一人分飾貴女與丫鬟兩個角色，入府後展開充滿波折的「抓馬(戲精)打工日常」，不僅親眼目睹同為下人的姊妹遭杖責、全家被發賣，還得面對狠戾易怒的大奶奶，甚至因展現過人機智，被劉學義看中，要求她成為自己的眼線，暗中監視夫人。

對於此次演出，譚松韻大讚劇組「很好」，從劇本、氛圍到妝造與畫面都讓她印象深刻，尤其導演擅長說戲，能將故事剖析得準確又生動。她認為劇中除了女主角的人生成長，也呈現林府不同女性在階級制度下的生存困境，以及她們各自尋找出路的方式，展現多元女性群像。

劉學義則以「智慧、堅忍、美麗」形容許蘭香，透露兩人在劇中既是同生共死的知己，也是並肩作戰的戰友。他坦言，雖然劇中有不少高難度動作戲，但真正讓他感到挑戰的反而是「眼神戲」，必須不動聲色傳遞情緒，同時捕捉對手的心理變化，笑稱：「每個角色都有800個心眼，一個眼神或小動作都暗藏玄機。」

此外，李夢飾演劉學義的正妻也是一大亮點。她過去常演強勢狠角色，此次化身高門聯姻下的「純恨正妻」，不僅刁難譚松韻、逼她雪天罰跪，更與丈夫成婚6年始終不圓房，甚至背著丈夫偷情。然而角色在遭受欺辱後，也吐露對女性命運的感慨，直指無論出身高低，古代女子都難逃體制束縛，讓劇情在宅鬥之外，也呈現女性追求自主與命運突圍的深層意義。

劉學義在「蘭香如故」飾演吏部尚書長孫「林錦岐」。（圖／Disney+提供）
劉學義在「蘭香如故」飾演吏部尚書長孫「林錦岐」。（圖／Disney+提供）

精華 FAQ

  • 譚松韻飾演名門貴女沈嘉蘭，因家族滅門而跌入谷底，後以三等丫鬟許蘭香的身分潛入林府，忍辱負重查明真相，並憑智慧與膽識一步步逆轉命運。

  • 劉學義表示，劇中雖有不少高難度動作戲，但真正困難的是眼神戲，必須在不動聲色間傳遞情緒，還要捕捉對手心理變化，讓角色之間的算計與默契都藏在細節裡。

  • 李夢飾演的正妻是高門聯姻下的純恨角色，會刁難譚松韻、逼她雪天罰跪，還與丈夫多年不圓房並背著偷情；但角色也道出女性受體制束縛的無奈，深化了劇情主題。

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