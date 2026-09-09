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井柏然才是「姐夫」 劉雯時尚圈地位高「不必蹭熱度」

娛樂新聞組／綜合報導
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劉雯曾登富比世全球模特收入榜第3名。(取材自微博)
劉雯曾登富比世全球模特收入榜第3名。(取材自微博)

大陸男星井柏然憑新劇「早春晴朗」人氣飆升，與國際超模劉雯的低調戀情也被網友翻出熱議。「劉雯井柏然是姐夫不是嫂子」近日登上話題榜，網友笑稱，若一定要替這對情侶冠上稱謂，以劉雯在國際時尚圈的資歷與地位來看，井柏然才該被稱為「姐夫」。

井柏然在劇中飾演廣告公司創意總監欒念，冷峻毒舌、帶有精英氣質的角色設定吸粉。有網友統計，他開播一周新增粉絲逾40萬，部分平台追蹤人數突破2430萬。隨著人氣暴漲，他過往感情生活也再成焦點。

井柏然與劉雯傳於2019年因品牌活動結緣，此後曾多次被拍到同框，但始終未正式公開戀情。井柏然近期宣傳新戲，被問到「女朋友加班很晚回家說好累怎麼辦」，回答「不幹，我養妳」，被不少網友解讀為隔空放閃；劉雯也被發現曾為男方相關宣傳內容按讚。

這個簡單互動一度引來部分劇迷議論，甚至有人質疑劉雯「搶CP焦點」或「蹭熱度」，隨即遭大批網友反駁。支持者認為，劉雯在時尚圈早已建立個人品牌，無須藉戀情提高曝光，將她簡化為「井柏然女友」或「嫂子」，反而忽略其長年累積的專業成就。

1988年出生的劉雯比井柏然大1歲。她2009年成為首位登上維多利亞的秘密大秀的亞洲模特兒，並多次登台；2014年曾以700萬美元年收入，與米蘭達可兒（Miranda Kerr）、凱特摩絲（Kate Moss）並列富比世全球模特收入榜第3名，成為首位躋身該榜前三的亞裔模特。她也曾擔任雅詩蘭黛全球代言人，並長年與國際精品品牌合作。

「姐夫」梗隨新劇熱度持續延燒，網友留言「劉雯根本不需要蹭誰」、「按個讚也能上熱搜」，也有人笑稱，井柏然這回靠角色收穫大批劇迷，劉雯則用一次按讚意外搶走話題。相關話題引起關注。

精華 FAQ

  • 主因是井柏然憑新劇《早春晴朗》人氣大漲，連帶讓他與劉雯的低調戀情再度被翻出；兩人先前多次同框、互動也被網友重新解讀。

  • 因為劉雯比井柏然大1歲，而且她在國際時尚圈資歷深、地位高，網友因此半開玩笑認為，若一定要用稱謂，井柏然反而更像「姐夫」。

  • 內文指出劉雯早已是國際超模，曾登維密大秀、入列富比世模特收入前三，還擁有品牌代言與合作成績，因此不必靠戀情或井柏然提高曝光。

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