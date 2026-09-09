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紅毯穿球鞋 孫千被封「東北千頌伊」 大女主氣場霸氣回應

娛樂新聞組╱綜合報導
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孫千穿著球鞋走紅毯，打破女星「高跟鞋鐵律」。(取材自微博)
孫千穿著球鞋走紅毯，打破女星「高跟鞋鐵律」。(取材自微博)

熱播劇「早春晴朗」中，女主角孫千飾演由職場新人逆襲為獨當一面總監的「尚之桃」，憑藉自然細膩的生活流演技強勢圈粉。然而戲裡戲外都話題不斷的她，日前亮相FIRST青年電影展紅毯時，更因大膽打破女明星常規的破格穿搭，衝上熱搜。 

當晚，孫千身穿俐落黑色抹胸上衣搭配長褲，腳下卻出人意料地踏著一雙球鞋。擁有172公分優越身高的她，長髮隨意甩動、步伐輕盈舒展，徹底擺脫紅毯「高跟鞋鐵律」。這分褪去精緻枷鎖的自信與鬆弛感，讓話題「第一次見女明星走紅毯穿德訓鞋」閱讀量迅速破億，網友紛紛盛讚，「這才是真正的氣場」、「果然是東北千頌伊」。

事實上，孫千擁有7年的專業芭蕾舞功底，練就了挺拔流暢的體態與俐落骨相。她清冷灑脫的外型與南韓女星全智賢神似，網友更打趣調侃，「千頌伊的『千』，根本就是孫千的『千』」。

而在「早春晴朗」中，她飾演的尚之桃與井柏然展開勢均力敵的職場拉扯，將女主角從青澀走向清醒獨立的「大女主」氣場發揮得淋漓盡致，戲裡戲外都高度契合千頌伊兼具颯爽與柔和的特質。 

對於被網友稱為「東北千頌伊」，孫千曾簡短回應「我叫孫千」。隨著「早春晴朗」熱播，她的劇中表現與球鞋紅毯造型先後登上熱搜，人氣再升溫。

精華 FAQ

  • 她飾演由職場新人逆襲為獨當一面總監的尚之桃，角色從青澀走向成熟清醒，展現出明顯的大女主成長線，也因此憑藉細膩自然的生活流演技獲得關注。

  • 她在FIRST青年電影展紅毯上，穿黑色抹胸上衣與長褲，腳下卻搭配球鞋，打破女明星紅毯高跟鞋慣例，憑藉輕鬆自信的狀態迅速衝上熱搜。

  • 因她外型清冷灑脫、氣場俐落，還有7年芭蕾底子帶來的挺拔體態，與全智賢式的颯爽感相近，加上她對稱號只回應「我叫孫千」，更添話題。

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