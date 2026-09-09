井柏然被挖舊戀情 倪妮「踩井」照引發「反擊前任」趣味聯想

井柏然(左)與倪妮(右)曾被譽為「內娛顏值氣質CP天花板」。(取材自微博)

大陸男星井柏然主演的「早春晴朗」熱播，帶動他與倪妮的舊情再度被討論。近期網上先翻出「倪妮分手後仍為井柏然按讚」舊帖，又因倪妮一組雨中黑裙、腳踩井蓋的拍攝花絮，衍生「踩井反擊前任」的趣味聯想。相關話題引起熱議。

倪妮腳踩井蓋的照片引發網友「反擊前任」的趣味聯想。(取材自微博)

井柏然、倪妮因2013年合作電影「等風來」相識，2016年公開交往，兩人外型與氣質相襯，一度被粉絲封為「內娛顏值CP天花板」。無論公開活動互動或同框畫面，均備受關注。2018年，雙方工作室在同一時間發布內容一致的聲明，表示兩人已在官宣前兩個月協議分手，未來將以朋友身分互相祝福。

近日，網路流傳倪妮在兩人私下分手至正式公開期間，曾持續為井柏然Instagram動態按讚近一個月，最後一次停留在男方殺青貼文。不過，這項說法多來自網友考古，未獲兩人證實。外界過去也曾將分手原因歸於聚少離多及事業規畫差異，但雙方從未公開談及細節。

另一波討論則來自倪妮工作室近日釋出的拍攝花絮。照片中，她身穿黑色長裙站在雨中，腳下恰踩著井蓋，畫面被部分網友以諧音解讀為「踩井」，甚至戲稱是面對舊情反覆被討論的「弱勢反擊」。有人結合北方「踩井蓋避小人」的民俗玩梗，形容她「一怒之下怒了一下」。

不過，不少網友認為照片只是拍攝取景與構圖，強行將一個井蓋連結到分手多年的前任，反而是過度解讀；也有粉絲表示，倪妮未對舊聞發言、持續分享工作物料，已是最體面的回應。

從當年同步發布分手聲明，到分手後未見互相指責或消費舊情，井柏然與倪妮的告別方式仍被不少網友視為演藝圈「好聚好散」範本。這次從按讚舊帖到踩井蓋的連環話題，與其說是當事人表態，不如說是「早春晴朗」熱度下，網友對井柏然戀情的集體考古。