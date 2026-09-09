接平價內衣、推掉時尚雜誌？劉浩存代言反差大 經紀團隊挨轟

劉浩存近日因為商務資源問題，深陷風波。(取材自微博)

大陸00後小花劉浩存前陣子憑藉電視劇「主角」中「易秦娥」一角展現過人演技，一舉拿下平台熱度破萬紀錄，邁入事業急劇上升期。然而，近日她卻因為商務資源問題深陷風波。「劉浩存代言」相關話題一舉登上熱搜，引發廣大粉絲向其經紀團隊維權。

本次爭議的核心源於社群平台上的多重爆料。有消息指稱，劉浩存團隊正打算為她接下內衣品牌「菇娘家」的商務合作。該品牌被粉絲質疑規模小、社群粉絲量低，調性偏向「微商」與大尺碼內衣，與劉浩存此前手握Miu Miu、蕭邦（Chopard）等國際高端品牌的商務矩陣嚴重不符。粉絲認為此舉將大幅自降身價，損害其商業價值。

雪上加霜的是，另有爆料指，劉浩存工作室推掉了口碑極佳的時尚雜誌「上城士」拍攝邀請。由於該雜誌向來以精緻質感與獨特視覺風格著稱，粉絲指責團隊短視近利、缺乏對藝人事業的長期規畫，紛紛發文要求重組工作室並更換經紀人。

面對排山倒海的質疑，劉浩存官方對接帳號「存點浩事」深夜發文澄清，強調新合作品牌與既有代言品類並不衝突，且品牌方本次投入巨大，整體視覺將主打高級感，是品牌調性的升級迭代，後續亦有更多優質代言陸續推進。

然而，團隊的回應並未撫平情緒，不少粉絲批評聲明避重就輕，甚至喊話要求停止合作。目前相關回應博文已遭刪除，團隊再次表示會積極反饋意見。後續發展值得關注。