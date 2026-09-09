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「早春晴朗」大結局 井柏然舊愛倪妮登熱搜 現任劉雯是超模

記者趙大智／即時報導
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井柏然（右）和孫千因為「早春晴朗」大紅。(取材自微博)
井柏然（右）和孫千因為「早春晴朗」大紅。(取材自微博)

話題度居高不下的中國戲劇「早春晴朗」迎來大結局，男女主角歷經感情波折後終於迎來圓滿收尾，沒想到網路討論延伸到井柏然的感情世界。隨著他與倪妮過去的戀情再次被網友大規模「考古」，前任話題迅速升溫，就連現任女友、超模劉雯也跟著登上熱搜，彷彿一場無聲的較勁。

井柏然與倪妮2013年因合作電影「等風來」相識，當時倪妮已有交往對象，井柏然則以朋友身分與她相處，但過去也曾多次公開表示倪妮是自己的理想型。

2016年春節期間，兩人正式確認戀愛關係，同年3月被拍到一同返回住所，雙方經紀人隨後大方認愛。這段戀情當時受到外界高度關注，不過兩人最後仍在2018年因聚少離多及人生、事業規劃差異選擇分手，雙方工作室於同年7月5日同步發出聲明，彼此感謝過往陪伴，也送上祝福，沒有出現互相指責的情況，因此被不少網友視為「體面分手」的代表。

如今舊愛再度成為討論焦點，網友也翻出倪妮在兩人分手後，曾連續一段時間替井柏然的社群動態按讚，這段過往再被重新解讀。近期倪妮工作室發布一組黑裙寫真，其中一張照片因她站在「井蓋」上，更被網友聯想到井柏然，衍生出各種趣味解讀，不過相關說法多屬網友聯想，並沒有證據顯示照片與井柏然有關。

就在井柏然與倪妮舊情被熱烈討論之際，現任女友劉雯同樣登上熱搜。劉雯是國際知名超模，早在2014年便以約700萬美元年收入躋身全球模特收入排行榜第3名，成為首位、也是目前唯一進入該榜前三名的亞洲模特，這項紀錄至今仍受到關注。

因此，從「早春晴朗」大結局延燒出的討論，意外一路從劇中戀情燒到井柏然現實感情世界，前任倪妮與現任劉雯先後成為網路焦點，也讓網友笑稱這場「前任、現任」的熱搜交會，比劇情本身還多了一層戲劇性。

劉雯是世界級超模。(取材自微博)
劉雯是世界級超模。(取材自微博)

井柏然舊愛倪妮登熱搜。(取材自微博)
井柏然舊愛倪妮登熱搜。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 因劇集完結後討論熱度高漲，網友順勢翻出井柏然與倪妮的過往戀情，讓「前任」話題迅速升溫，甚至連現任劉雯也被一起帶上熱搜。

  • 兩人2016年春節確認交往，之後又被拍到同返住所，經紀人隨後認愛；2018年因聚少離多及人生規劃差異分手，並由工作室發聲明和平結束。

  • 劉雯是井柏然現任女友，也是國際知名超模；她2014年以約700萬美元年收入登全球模特排行榜第3名，至今仍是唯一進入前三的亞洲模特。

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