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73歲鍾鎮濤昔曾跌倒傷髖關節、膝蓋 自曝最強養身祕訣

記者陳穎／即時報導
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鍾鎮濤分享自己的維持健康的祕訣。(虎鐵健身 X 器械皮拉提斯提供)
鍾鎮濤分享自己的維持健康的祕訣。(虎鐵健身 X 器械皮拉提斯提供)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：73歲鍾鎮濤靠睡眠、飲食與運動維持狀態。
  • 重點二：他受傷後改做器械皮拉提斯，改善關節與循環。
  • 重點三：不退休、持續工作，成為他最重要的養身動力。

香港藝人鍾鎮濤出道超過50年，今年73歲的他依舊活躍演藝圈，日前登上虎鐵健身Podcast節目「今天不練可以嗎」，分享自己的保養之道。除了維持飲食、睡眠與運動習慣，他更透露自己「不退休」也是保持身心狀態的方式，因為只要有工作，就會認真調整體能與飲食，讓身體維持在最佳狀態。

鍾鎮濤表示，自己的保養原則並不複雜，首先就是維持充足睡眠，每天約睡6至8小時，飲食則盡量少吃油膩食物，睡前也不吃宵夜。不過他也強調，每個人的體質不同，應該找到適合自己的方式，他自己則會透過專業醫師提供飲食建議。

運動也是鍾鎮濤維持體力的重要關鍵。過去他經常游泳、爬山、重訓，但坦言比較少做伸展，「比較少拉筋，變成一個鐵漢，筋比較硬。」最近則迷上器械皮拉提斯，讓他改變原本對這項運動的印象。

鍾鎮濤笑說，過去聽到皮拉提斯時，總覺得「男人運動應該要滿頭汗，很man才瀟灑」，實際接觸後才發現完全不是這麼回事，「不光女生在做，男人也可以做，而且我最多一週做了5天，我深受它的好處，會一直做下去，也很值得推薦給朋友。」

兩年前鍾鎮濤曾在演唱會上跌倒，導致髖關節與膝蓋舊傷受到影響，近期持續做器械皮拉提斯後，他感覺身體狀況有所改善，「血液循環也變得比較好，手腳不會冰冷，因為會運動到一些平常很少動到的肌肉，我自己覺得活血效果很好，關節也活起來，整個人活起來。」

除了運動，他認為「工作」本身也是一種保養。出道逾50年的他沒有退休打算，反而把每一次工作都當成維持狀態的動力。

鍾鎮濤解釋：「我不退休，是因為我是很負責任的人，接了工作就會為了工作努力。」他以演唱會為例，只要確定工作，就會開始背歌詞、健身、調整體能，也會控制飲食，「身體因而就會保養得好。」

對鍾鎮濤而言，工作帶來的不只是收入，更是一種生活樂趣，「工作也會給我帶來樂趣，會得到開心，是無法用錢買來的。」

談到未來是否有機會參與台灣影視作品，鍾鎮濤也沒有把話說死，表示如果遇到適合的劇本與團隊，仍願意挑戰，「會看適合的、值得我做的，畢竟現在對我來講，時間是最重要的。如果值得，就會花時間去做。喜歡劇本、喜歡導演、喜歡那個計畫，我就會拍了。」

不過若是要求他演動作片，他則幽默婉拒，「當然也要自己做得來，如果叫我做動作片就不要了，哈哈哈。」73歲的他對於工作仍保有熱情，但也更清楚知道自己的身體狀態與時間價值。

鍾鎮濤形容現在的生活態度就是「及時行樂」，「想做的事，只要能做得到就會盡快去做，前提是要保持健康。」他坦言，到了這個年紀，更能體會健康與體能的重要，因為只有維持身體狀態，才能繼續完成自己想做的事。

因此他也鼓勵大家不要害怕太晚開始運動，「虎鐵的教練很有經驗又專業，一步一步帶著訓練，就能感受到效果，慢慢就愛上了。」對他而言，所謂保養並不是追求激烈訓練，而是在能力所及的範圍內持續動起來。

精華 FAQ

  • 他最重視睡眠、飲食與運動三件事，每天睡6至8小時，少吃油膩食物、不碰宵夜，也會依照身體狀況接受醫師建議，維持基本健康。

  • 因為他曾跌倒傷到髖關節與膝蓋，做了器械皮拉提斯後，覺得血液循環變好、手腳不再冰冷，關節也更靈活，整體身體狀況明顯改善。

  • 他認為自己接了工作就要負責到底，工作會促使他背歌詞、健身、控制飲食，讓身體保持最好狀態；同時工作也帶來快樂，是金錢買不到的。

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