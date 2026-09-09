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宋威龍、張婧儀「野狗骨頭」戲散情未散？ 行程高度重疊爆戀愛傳聞

娛樂新聞組／即時報導
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宋威龍(右)與張婧儀被爆因合作電視劇「野狗骨頭」假戲真做。(取材自微博)
宋威龍(右)與張婧儀被爆因合作電視劇「野狗骨頭」假戲真做。(取材自微博)

當紅「濃顏系」男神女神宋威龍與張婧儀，因合作電視劇「野狗骨頭」組成螢幕「夏威儀」CP，憑藉劇中甜蜜的氛圍感與深厚默契引爆追劇熱潮。然而隨著劇集播畢，兩人之間的粉紅氣泡並未退散，近日更因網友複盤行程線索，爆出疑似「因戲生情」傳聞。

有細心網友整理兩人近一年來的私人行程，發現多處時間線與地點高度重合。自去年底女方於廣東拍戲期間，男方曾多次被目擊頻繁飛往廣東；今年4月份殺青後，兩人亦前後腳抵達杭州並同步停留約半個月；到了7月劇集超點上線當天，宋威龍於香港活動結束後，更被指極限往返深圳灣，而當時張婧儀正好在深圳劇組拍戲。

令人注目的是，兩人更在9月初同時排出近10天假期前後腳飛往歐洲，社群平台上如「520」隔空呼應的文字互動，也被粉絲解讀為偷偷灑糖。

除了行程高度重疊，兩人在宣傳期間、上綜藝的自然肢體接觸與眼神交鋒，早已被不少觀眾大讚「家屬感滿分」。節目中宋威龍不僅能熟練解開張婧儀的手機，意外暴露早已知道對方密碼，互動過程更是寵溺感十足，頻頻被指超脫一般營業關係。

面對沸沸揚揚的緋聞，雙方工作室至今皆未正面回應。但也有理性粉絲指出，兩人9月的公開時裝周行程，其實張婧儀前往倫敦，宋威龍則是赴米蘭，且明星同城出差屬常見現象，如果沒有私下同框照片，很難證實兩人真的戀愛了。

精華 FAQ

  • 兩人因合作電視劇《野狗骨頭》組成螢幕CP後，網友從多段行程重疊、互動曖昧與社群文字呼應等細節推測，懷疑兩人有因戲生情的可能。

  • 線索包括女方在廣東拍戲時男方多次飛往當地、4月殺青後前後腳到杭州停留約半個月、7月劇集上線當天與深圳劇組行程重疊，以及9月初同赴歐洲。

  • 目前宋威龍與張婧儀工作室都沒有正面回應，因此仍屬未證實傳聞；也有粉絲認為明星同城出差很常見，若沒有私下同框照片，難以確認真的在交往。

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