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楊洋新疆滑雪包成「胖頭魚」 網笑：100年內沒人能認出這是楊洋

娛樂新聞組／即時報導
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楊洋是很多人心目中的男神。(取材自微博)
楊洋是很多人心目中的男神。(取材自微博)

近日，微博熱搜榜上「差點沒認出楊洋」的話題引發全網熱烈討論。螢幕上總是以精緻、高冷男神形象示人的楊洋，私下生活中的隨性鬆弛與搞笑反差，讓不少網友驚呼，「這真的是我認識的楊洋嗎？」、「100年內沒人能認出這是楊洋」。

這次引爆熱搜的導火線之一，是楊洋年初分享的滑雪Vlog近日被二刷。影片中的他頭戴厚重面罩與專業雪鏡，將整張臉包裹得嚴嚴實實，僅露出一雙眼睛，全副武裝的臃腫造型被網友調侃像極了「胖頭魚」。

事實上，楊洋私底下的穿搭一直以極簡、舒適為主，經常被拍到素顏、白T恤配牛仔褲就出門，甚至曾被笑稱「洗了把臉就直接離家」。這種徹底放下明星包袱的鬆弛狀態，與劇中一絲不苟的完美形象形成強烈對比，展現出極具鮮活感的個人魅力。

除了滑雪造型外，近來網絡上掀起的「花兒與少年2」考古熱潮，也讓大家重新認識了23歲時的楊洋。當時在節目中，他曾因意外走丟獨自蹲在路邊等姐姐們來接、躲在廁所看漫畫「，甚至在房車大戰中泰然自若地熟睡。這些真實又有點「憨憨」的表現，打破了外界對他高冷的刻板印象。

不少觀眾重溫節目感嘆楊洋從當年單純熱血的小男孩，已蛻變為能獨當一面的35歲成熟演員，雖然私下穿搭隨性低調到「差點認不出」，但褪去遮擋後的頂級顏值與骨相仍能被路人「秒認出」，這種精緻男神與隨性大男孩之間的極致反差，反而展現真實不做作的一面，使其出道十多年來始終維持超高國民度與路人緣。

楊洋的模樣被嘲笑，「100年內沒人能認出」。(取材自微博)
楊洋的模樣被嘲笑，「100年內沒人能認出」。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 因為影片中他戴著厚重面罩和雪鏡，把臉包得很緊，只露出一雙眼睛，整體造型臃腫又陌生，讓網友覺得和平時精緻男神形象反差極大。

  • 他在滑雪影片裡全副武裝、頭臉幾乎被完全遮住，視覺上顯得圓潤又厚實，因此被網友拿來開玩笑，形容成像「胖頭魚」般難以辨認。

  • 文章指出他私下穿搭極簡舒適，常以素顏和白T恤、牛仔褲出門，和劇中高冷完美形象形成強烈對比，也因自然不做作而維持高國民度。

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