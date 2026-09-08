我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

糾纏式維權？4歲童餐廳奔跑碰臀 湖南女控性騷勒脖

比好市多還好買 華人媽逛這家連鎖超市：小包裝更適合小家庭

「臥虎藏龍」鄭佩佩生前罹罕病 離世2年完成遺願 家屬證實捐出大腦

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
影星鄭佩佩在2024年過世。（金馬執委會提供）
影星鄭佩佩在2024年過世。（金馬執委會提供）

香港資深影星鄭佩佩2024年離世，如今走過2年，家屬近日證實，她生前交代的遺願已陸續完成，包括將大腦捐贈給美國加州的腦部研究機構，希望透過自身的身體協助罕見退化性疾病研究。消息曝光後，不少影迷再次想起她對生命與生死的豁達態度。

鄭佩佩2019年被診斷出罹患非典型帕金森氏症，亦即罕見的「皮質基底核退化症」。由於目前仍缺乏有效治療方式，她選擇低調面對病情，並早早思考身後安排，決定在生命結束後捐出大腦，提供醫學研究使用。

家屬過去曾透露，鄭佩佩生前對後事有相當明確的交代，希望一切從簡，不收取奠儀，若親友有心致意，則可以改以捐款方式支持美國腦部支持網絡（BSN）等相關研究與援助工作。

她也曾交代不需要購買墓地，希望相關研究工作完成後，骨灰能撒在校園，讓人生最後一程回歸自然。

除了大腦捐贈外，鄭佩佩早在確診前便開始規劃大體捐贈。據了解，她2017年已與香港大學簽署大體捐贈協議，盼自己離世後，遺體能投入醫學教育及研究。她過去接受訪問時也曾談及身後事，對於死亡並沒有太多恐懼，甚至以幽默態度表示，即使身體其他器官無法使用，至少還可以捐出眼角膜。

鄭佩佩縱橫影壇約60年，從早期以「俠女」形象走紅，到後來在「唐伯虎點秋香」飾演華夫人，以及「臥虎藏龍」中的碧眼狐狸，都留下令人難忘的銀幕身影。如今她以捐贈大腦與遺體的方式延續生前心願，也讓她對生命的另一種理解再次受到關注。

精華 FAQ

  • 她在2019年被診斷出非典型帕金森氏症，也就是罕見的皮質基底核退化症。由於目前缺乏有效治療方式，她選擇低調面對病情並提前規劃後事。

  • 家屬表示，她生前交代的大腦捐贈已完成，目的是提供美國加州的腦部研究機構作醫學研究。此外，她也早已規劃大體捐贈，讓身後安排延續善意。

  • 她希望喪禮一切從簡，不收奠儀，若親友想表達心意，可改捐款支持相關研究機構。她也不買墓地，並希望研究完成後將骨灰撒在校園，回歸自然。

香港 加州

上一則

尼可拉斯凱吉的千萬豪宅竟「沉」了…車道慘遭天坑吞噬

下一則

瑟夏羅南老公是「下一任007」？奧斯卡影帝蓋瑞歐德曼意外爆雷

延伸閱讀

邵氏男星陳觀泰80歲離世 「洪熙官」成經典 去年才喊不退休

邵氏男星陳觀泰80歲離世 「洪熙官」成經典 去年才喊不退休
慈善夫妻… 申敏兒、金宇彬傳長期捐款 2人共逾372萬美元

慈善夫妻… 申敏兒、金宇彬傳長期捐款 2人共逾372萬美元
梅艷芳母親驚傳噎到過世 享嵩壽102歲「20年爭產恩怨走到終點」

梅艷芳母親驚傳噎到過世 享嵩壽102歲「20年爭產恩怨走到終點」
梅艷芳母親102歲驟逝 3名子女皆壯年癌逝 母子為鉅額遺產決裂畫句點

梅艷芳母親102歲驟逝 3名子女皆壯年癌逝 母子為鉅額遺產決裂畫句點

熱門新聞

肖戰戴著鴨舌帽和眼鏡，一身休閒。(取材自小紅書)

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

2026-09-06 21:32
方媛分享與郭富城的全家福合照。(摘自微博)

郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元

2026-09-07 22:04
申知原將臉遮住。圖／摘自韓網

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

2026-09-05 11:03
尤雅（左）和男友相隔30年重逢。（圖／尤雅提供）

玉女始祖尤雅藏愛30年「周潤發男友」曝光 離婚後奇蹟重逢

2026-09-02 23:50
吳慷仁古裝扮相曝光。（取材自微博）

吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角

2026-09-05 23:45
劉曉憶加入民視「豆腐媽媽」飾演頗具大姐頭架勢的事業女強人。圖／民視提供

才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕

2026-09-06 14:08

超人氣

更多 >
郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元

郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元
咖啡渣施肥許多人做錯 專家教正確比例和倒法

咖啡渣施肥許多人做錯 專家教正確比例和倒法
退休金門檻逐年往後延 1表格告訴你何時領最不吃虧

退休金門檻逐年往後延 1表格告訴你何時領最不吃虧
懶人包／中國收緊邊控倒數計時 9/15上路新制為何令海外華人憂慮？

懶人包／中國收緊邊控倒數計時 9/15上路新制為何令海外華人憂慮？
川普發布「擴張版」美國地圖 涵蓋加、墨、格陵蘭、冰島

川普發布「擴張版」美國地圖 涵蓋加、墨、格陵蘭、冰島