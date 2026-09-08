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暌違2年終拍新劇 趙露思「告別信」升級監製

娛樂新聞組／綜合報導
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趙露思新劇「告別信」傳最快10月在成都開拍。(取材自微博)
趙露思新劇「告別信」傳最快10月在成都開拍。(取材自微博)

大陸女星趙露思暌違近2年終於要拍新劇。繼「許我耀眼」掀起高熱度後，趙露思將事業重心逐步轉向內容製作，網傳新作「告別信」最快10月在成都開拍，她不僅主演，還將參與投資、製作，並再度與「偷偷藏不住」製作人合作。消息曝光後迅速引發討論。

趙露思原本計畫今年8月進組拍攝新劇「要多美麗就多美麗」，但因劇本遲遲未能完成，最終合作告吹。據悉，趙露思近年對劇本品質格外重視，希望進組前能拿到完整劇本，避免拍攝過程再出現劇情大幅調整等問題。

據悉，「告別信」改編自德國作家克斯汀吉爾作品「十三封自殺告別信」，故事聚焦30歲單身女作家「歌莉」。女主角在人生低潮時遭遇失業、失戀，決定寫下13封告別信寄給親友，卻在一場意外後自殺未遂，反而必須面對信件送出後掀起的一連串荒誕風波。作品融合都市女性困境、黑色幽默與自我成長，與趙露思過往甜美愛情劇形象完全不同。

網傳該劇約10集、每集約45分鐘，並傳出優酷已取得版權。不過，趙露思方面目前僅確認10月將啟動新項目，「告別信」的劇名、具體班底與開拍時間仍有待正式公布。

值得注意的是，趙露思近期已透過自立工作室積極布局內容產業，據悉手上已累積多個影視IP版權，「告別信」就是其中之一。她先前參與短劇「SONDER・我不是NPC」，首次擔任監製與出品人，從幕前走向幕後。

這次若由她親自投資、主演並深度參與製作，無疑是一次更大幅度的角色轉換。至於這場「自編、自製、自演」全新嘗試，能否再次複製「許我耀眼」熱度，值得外界持續觀察。

精華 FAQ

  • 網傳她的新作是《告別信》，最快10月在成都開拍。消息指出她不只擔任主演，還可能參與投資與製作，並再度與《偷偷藏不住》的製作團隊合作。

  • 該劇改編自德國作家克斯汀吉爾的《十三封自殺告別信》，講述30歲單身女作家歌莉在人生低潮下失業、失戀，寫下告別信後卻意外引發一連串荒誕後果。

  • 因為她不再只是演員，還可能親自投資、參與製作，甚至深度介入內容布局。加上她近年已累積多個IP版權，這代表她正從幕前逐步走向幕後經營。

德國 趙露思

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