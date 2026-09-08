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「重案」前傳翻車 2主角演技挨轟「抹黑公安」 觀眾怒喊下架

娛樂新聞組／綜合報導
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張一山主演「重案六組：消失的警號」，演技飽受批評。(取材自微博)
張一山主演「重案六組：消失的警號」，演技飽受批評。(取材自微博)

經典刑偵劇「重案六組」的前傳作品「重案六組：消失的警號」日前開播，主打講述90年代青年版「大曾」（曾克強）與「季潔」的破案往事，由張一山、李沐宸、郭曉東主演。該劇原本備受期待，上線後卻因選角不當、演技過猛及劇情低智爆發嚴重爭議，遭廣大劇迷集體洗版要求下架，痛批「嚴重損害公安形象」。

香港01報導，男主角張一山飾演青年「大曾」，被指身形單薄撐不起警服，且造型留著中分長髮、刻意壓低嗓音，甚至沿用「餘罪」式的痞氣表演，挑眉斜眼、舉止輕浮，完全缺乏重案刑警的沉穩風骨。

女主角李沐宸飾演的「季潔」更慘遭集中火力砲轟，老粉指其外貌過於網紅化，且帶有濃烈短劇痕跡，原本王茜飾演的原版季潔英姿颯爽、邏輯嚴密，新版卻情緒失控、動輒對同事瞪眼大吼，被酸「毫無職業素養」、「出任務路上還要先補妝」。

此外，劇情拋棄了老版「一集兩案」的硬核寫實風格，加入大量懸浮套路與低智漏洞，導致刑偵質感蕩然無存。面對鋪天蓋地的批評，李沐宸在微博發文致歉，坦言「沒能接住大家對角色的期待」，會認真收下所有質疑作為前行力量。

有趣的是，在新版爭議下，2001年的老版「重案六組」反而再度翻紅，大批失望觀眾回流影音平台重溫經典，彈幕紛紛刷起「這才是夢開始的地方」。

李沐宸飾演的「季潔」慘遭集中火力砲轟，老粉指其外貌過於網紅化。(取材自微博)
李沐宸飾演的「季潔」慘遭集中火力砲轟，老粉指其外貌過於網紅化。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 主要因選角、表演與劇情三方面都被批評不符期待。觀眾認為新版缺乏刑偵劇應有的沉穩與寫實感，反而充滿網紅化、短劇化與誇張套路，因此掀起集體負評。

  • 他被指身形單薄撐不起警服，造型又留中分長髮、刻意壓低嗓音，表演還沿用《餘罪》式痞氣風格，顯得挑眉斜眼、舉止輕浮，與重案刑警的形象落差很大。

  • 李沐宸在微博發文致歉，表示沒接住大家對角色的期待，會把質疑當成前進力量。與此同時，許多失望觀眾轉而重溫2001年老版《重案六組》，使經典再度翻紅。

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