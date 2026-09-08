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郭富城千金進貴族名校 成劉德華愛女學妹 2姊妹學費一年破10萬

記者陳穎／綜合報導
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方媛(右二)分享與郭富城的全家福合照。(取材自微博)
方媛(右二)分享與郭富城的全家福合照。(取材自微博)

香港天王郭富城2017年與小22歲的方媛結婚，婚後育有3名女兒。近日港媒曝光，郭富城與方媛的大女兒、二女兒已進入香港知名國際學校「滬江維多利亞學校」（VSA）就讀，意外與另一位天王劉德華的女兒成為同校校友，兩大天王下一代的校園生活也因此受到關注。

據港媒報導，郭富城近日出席公開活動時，被問到女兒與劉德華愛女同校一事，也親自透露當初選擇學校時的考量。他表示，香港優質學校不少，但國際學校的選擇其實相對集中，「其實有好多學校都是來來去去，國際學校都是那幾間」，因此最終仍是在幾所學校中仔細比較。

至於為何最後選定滬江維多利亞學校，郭富城透露，最看重的是學校的教育理念、校園氛圍以及學習環境。他認為相較之下，這所學校的教育方式「比較free一點」，孩子在校園中可以有較大的適應與發展空間，因此成為他心目中的理想選擇。

滬江維多利亞學校是香港知名國際學校之一，學費也相當可觀。據報導，郭富城兩名女兒就讀後，每年的學費合計逼近40萬港幣，換算約5.1萬美元，兩人就破10萬美元，堪稱「天王級」教育投資。

香港 劉德華

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