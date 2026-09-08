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井柏然結婚了？傳與劉雯低調領證 交往6年已改口叫爸媽

娛樂新聞組／綜合報導
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井柏然(右)和劉雯被爆已經登記結婚。(取材自微博)
井柏然(右)和劉雯被爆已經登記結婚。(取材自微博)

「欒念」結婚了？隨著井柏然在新劇「早春晴朗」中飾演廣告公司總監「欒念」一角引發熱議，戲外他的感情生活也迎來震撼彈。近日，「井柏然劉雯結婚了」登上熱搜，有網友爆料兩人疑似已低調領證，甚至指井柏然幾年前就曾前往劉雯位於湖南永州的老家，並改口稱呼女方父母為「爸媽」。不過，截至目前，井柏然、劉雯本人及雙方工作室均未證實婚訊，兩人一貫的低調態度，也讓相關話題持續延燒。

事實上，兩人的「領證」傳聞並非首次出現。早在2025年6月，網上就曾流傳兩人已結婚的消息，當時同樣引發大批網友討論，但雙方始終沒有公開回應。如今傳聞再度登上熱搜，過往消息也被重新翻出，讓外界更加好奇兩人的感情進展。

據悉，兩人2019年因合作時尚品牌廣告相識；2022年，井柏然被拍到騎電動車載劉雯夜遊、街頭十指緊扣後，戀情才正式浮出水面。此後兩人始終維持低調相處模式，從未正式對外公開戀情，卻曾多次被拍到牽手逛街、一起逛超市，也曾互相前往對方家鄉過年。2024年與2025年春節期間，兩人更先後完成「雙向見家長」，男方陪劉雯回湖南老家，劉雯也隨井柏然回瀋陽見長輩，感情似乎早已獲雙方家庭認可。

提起井柏然的感情史，可追溯至2015年，他因「相愛穿梭千年」與鄭爽傳出螢幕CP緋聞；唯一公開承認過的戀情，則是2016年與倪妮交往，兩人曾被視為演藝圈「金童玉女」，但相戀2年多後於2018年和平分手。

如今井柏然與劉雯交往近6年，婚訊再度成為熱搜焦點，網友紛紛送上祝福，直呼兩人氣場契合，也有人笑稱「從騎電動車到見家長」，只差等兩人親自官宣。不過目前「已領證」及「改口叫爸媽」等說法，仍停留在網友爆料階段，未獲證實。

井柏然憑藉新劇「早春晴朗」中「欒念」一角圈粉無數。(取材自微博)
井柏然憑藉新劇「早春晴朗」中「欒念」一角圈粉無數。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 網傳兩人已低調領證，甚至傳出井柏然曾到劉雯湖南永州老家，並改口稱女方父母為爸媽。不過目前沒有任何本人或工作室證實，仍屬網友爆料。

  • 兩人2019年因合作時尚品牌廣告相識，2022年被拍到騎電動車夜遊、街頭十指緊扣後，戀情才較明朗化。之後也多次被拍到牽手、逛街與一起過年。

  • 報導指出，兩人不僅多次被拍到同框，也在2024年與2025年春節完成雙向見家長，男方陪劉雯回湖南，女方也隨井柏然回瀋陽，顯示雙方家庭似已認可。

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