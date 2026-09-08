「早春」最美人資現實遇合約糾紛 遭好友造型師公開討薪

彭楊在「早春晴朗」中飾演的人資高管Tracy，職場穿搭頗受好評。(取材自微博)

由井柏然、孫千主演的「早春晴朗」正在熱播，除了欒念、尚之桃的感情發展引發討論，其中彭楊飾演的人資高管粱心(Tracy)，也因一身幹練優雅、高級感十足的職場穿搭迅速出圈，獲封「最美人資」。然而，在光鮮亮麗背後，卻爆出合作糾紛。近日，彭楊多年的造型師好友突發長文公開討薪，指控其無償使用設計方案並占為己有，引發全網關注。

據悉，發文討薪的造型師暱稱為Hair Bender，是彭楊多年朋友。事情的起因在於，彭楊在接拍「早春晴朗」時，對劇組原先的角色造型並不滿意，於是找來造型師好友救場。基於對朋友的信任，雙方當時僅達成口頭約定，採取「前期先投入、不立即結算現款，待後續產生商業效益再進行分成」的合作模式，並未簽署正式書面合約。

造型師指出，劇中Tracy有高達80%至90%的穿搭方案與珠寶配件均由她一手包辦，甚至動用了許多個人及親友的私物。不僅如此，她還無償承擔了法務、拍攝、宣傳及經紀等額外工作。然而，在拍攝期間，雙方因工作室運作理念與人員安排產生分歧，彭楊隨後提出終止合作。

當造型師要求就已完成的角色造型進行結算時，溝通卻陷入僵局。造型師指控，彭楊不僅未支付相應酬勞，還將這些未結算的造型成果與穿搭創意宣傳為「自身的審美與想法」。無奈之下，造型師決定曬出原始設計素材與溝通紀錄公開維權，警惕創作者保護專業邊界。截至目前，彭楊及其工作室尚未對此事作出官方回應。

據了解，38歲的彭楊2009年在「一起來看流星雨」出道，此後，陸續參演過「香蜜沉沉燼如霜」、「星漢燦爛·月升滄海」、「錦心似玉」等。讓人意外的是，這是她與井柏然二度合作。兩人在2024年懸疑劇「新生」中曾飾演地下情人，有多場激情親密戲，甚至為留住對方挪用公款落入騙局。如今兩人從火辣情人轉為並肩作戰的職場夥伴，強烈反差也引發劇迷回頭熱議。