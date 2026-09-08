當年的「顏值CP天花板」… 井柏然、倪妮分手原因曝光了

井柏然(左)與倪妮曾被譽為「內娛顏值氣質CP天花板」。(取材自微博)

隨著熱播劇「早春晴朗」引發全民追劇熱潮，男主角井柏然的感情動向再度成為大眾討論的焦點。其中，他與倪妮這對曾被譽為「內娛顏值氣質CP天花板」昔日情侶，當年同步透過雙方工作室發布聲明宣布結束戀情的一幕，至今仍讓人記憶猶新。聲明中提到，兩人早在發布前的兩個月便已協議分手，未來將以朋友身分互相祝福。

然而，近日有網友翻出陳年舊料，發現「倪妮分手後給井柏然點了一個月讚」。據爆料，2018年5月兩人私下協議分手至7月正式官宣前，倪妮曾在Instagram上單向持續為井柏然的動態點讚長達近一個月，最後一次按讚停留於男方的一條殺青動態。這一未獲回應的細節曝光後，讓這段昔日戀情再度引發網友熱議與唏噓。

據了解，兩人分手的主因歸結於「聚少離多」與「事業規畫不同」。當時雙方均處於事業上升期的關鍵階段，拍攝行程滿檔，長期處於異地狀態，甚至傳出半年內實際見面時間不足20天。在忙碌與距離的雙重考量下，感情逐漸被現實消耗殆盡。

除了空間上的距離，兩人的個性與生涯規畫也是關鍵因素。倪妮與井柏然皆屬於獨立且事業心重的性格，對未來的步調難以達成共識，且雙方都不願為了感情做出過大的妥協。

兩人的戀情始於2013年合作電影「等風來」，隨後於2016年春節正式交往並公開。交往期間，無論是綜藝節目中的甜蜜互動，還是公開活動上的默契牽手，都讓外界一度看好。

然而在感情走到盡頭時，雙方的處理方式獲得高度讚賞。工作室不僅在同一時間發布內容一字不差的聲明，事後更是零指責、零爆料，也沒有消費過往感情。即便如今單向按讚的舊事被翻出，這場克制且體面的道別，至今仍被不少網友稱為「內娛好聚好散的代表範本」。