中國跑車錦標賽釀事故 吳彥祖批可恥：還要大家不要談

吳彥祖（右）以GTS組別參賽中國超級跑車錦標賽「China GT」上海站。（取材自Instagram）

中國超級跑車錦標賽「China GT」上海站5日爆發嚴重安全事故，對此，以GTS組別參賽的港星吳彥祖，7日也忍不住在Instagram發聲，開轟官方至今無一絲道歉，痛批「非常可恥」。

在該意外事件中，英國車手米洛伊（Ollie Millroy）於賽事中突發爆炸起火，不料現場工作人員第一時間卻反應遲緩、未上前施救，最終是另一名荷蘭車手哈托格（Loek Hartog）毅然選擇棄賽，衝入火海將米洛伊拉出，引發外界重砲抨擊賽會「草菅人命」。

吳彥祖在Instagram上傳影片，談及這起驚魂事故時語重心長。他指出，在米洛伊事故發生的瞬間，現場工作人員顯得手足無措、完全亂成一團，連消防車都遲遲未能到位，「很明顯整個救災過程都發生錯誤。」

事發過了36小時，China GT官方竟然連半句聲明或道歉都沒有，吳彥祖嚴肅地表示：「這太可恥了，真的非常可恥！」他認為，賽車手深知自己都是冒著生命危險接受挑戰，但安全系統卻完全失靈。

他坦言：「如果希望這個產業可以越來越好，第一件事情就是要懂得承認錯誤，並檢討發生什麼事。很多事情都被掩埋，要大家不要再談，就讓這件事情過去吧，但現在有一個男人還在醫院躺著！China GT官方竟然完全沒有要負責任，甚至試圖將責任推給其他車手。」

最後，吳彥祖也向經營層喊話，強調若想要讓中國賽車運動更好，經營層第一件事情就是該正視自己的錯誤，希望China GT可以做得更好。