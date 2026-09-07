梅艷芳哥哥擬花150萬港元風光大葬梅媽 質疑遺囑真偽

梅艷芳的母親覃美金8月30日離世，喪禮主辦權爭議已引發家族內部風波。（取材自微博）

已故樂壇天后梅艷芳 的母親梅覃美金（梅媽）8月30日離世，享嵩壽102歲。梅媽過世後，長子梅啟明9月7日召開記者會，主張以長子身分全權處理後事，並規畫耗資150萬元（港元，下同，約19.13萬美元）為母親舉行土葬儀式。他表示已與殯儀館高層商討，計畫將梅媽安葬於將軍澳華人 永遠墳場墓地，宣稱入土為安是老人的心願，且母親生前怕火，因此反對由孫輩低調處理火葬。

綜合明報、文匯報等媒體報導，根據梅啟明的規畫，喪禮將委託頂尖殯儀公司承包，包含永久墓地、殯儀館禮堂、祭品及高僧誦經等，預算約為150萬元。對於外界關心的資金來源，他坦言尚未付款，但表示並不擔心壓力，宣稱「財來自有方」、「走到哪裡錢就會掉下來」，並強調一定會讓母親風光大葬。他亦希望未來能將梅媽與梅艷芳的靈位安放在一起，這場喪禮主辦權的爭議已引發家族內部風波。

針對傳聞梅媽生前立有遺囑，指派孫兒（已故二子梅德明的兒子）作為執行人並建議低調處理喪禮，梅啟明對此說法強烈反駁，稱其為「全錯」。他質疑遺囑是否存在及其合法性，指遺囑可以偽造或受人強迫簽署，並表示若交由侄兒處理，他將第一個反對並申請法院禁制令，禁止對方處置遺體與舉辦喪禮。

關於2022年梅媽曾登報宣布與其脫離母子關係一事，梅啟明回應表示，當時母親已年近百歲，說話語無倫次，精神與思維狀況有待商榷。此外，他透露已委託律師並聯絡警方了解母親死因，目前正透過律師申請死亡證，並澄清母親的身分證現存於警署，並非在孫輩手中。他提到日前已至殮房見過母親遺體一面，並稱在頭七時感覺到母親前來尋找他。

針對藝人肥媽（Maria Cordero）及媒體人潘小文等人的批評，梅啟明指控其別有居心與抹黑。他強烈否認自己貪圖妹妹梅艷芳的遺產，聲稱妹妹離世後自己未曾拿過一分一毫，若未來收到遺產也會全數捐出。

同時，對於妻子Joey指控其拋妻棄子及涉及感情問題，梅啟明稱其指稱皆為誣衊，並指妻子不配做其老婆，強調自己光明磊落。梅媽好友潘小文日前在網路直播中表示，會保護相關小朋友（孫輩），並透露已有相關準備，呼籲對方無需操心。雙方對喪禮處置與執行權仍持不同立場，事件持續引發外界關注。