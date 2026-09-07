井柏然、劉雯「結婚了」再衝熱搜 交往6年超甜 網曝早就低調領證

井柏然（右）和劉雯被爆已經登記結婚。（取材自小紅書）

井柏然與劉雯交往6年的感情狀態再度引發關注。7日「曝井柏然劉雯結婚了」登上微博 熱搜，有網友在評論區爆料，稱井柏然幾年前就曾前往劉雯位於湖南永州的老家，甚至已經改口稱呼女方父母為「爸媽」，讓兩人是否已低調領證的傳聞再次延燒。不過，截至目前為止，井柏然與劉雯本人及雙方工作室均未證實婚訊。

兩人的「領證」傳聞並非首次出現，早在2025年6月就曾引發大批網友討論，當時網路上同樣流傳兩人已經結婚的消息，但雙方始終沒有公開回應。如今隨著相關話題再次衝上熱搜，過去的傳聞也被重新翻出討論。

自2022年感情曝光後，井柏然與劉雯一直維持相當低調的相處模式，從未正式對外公開戀情，也鮮少透過社群平台分享彼此動態。面對外界不斷出現的感情傳聞，兩人及工作室也多半選擇冷處理，沒有主動證實或否認。

雖然不主動談感情，但兩人過去多次被路人或媒體捕捉到同框，包括牽手逛街、一起逛超市，以及互相前往對方家鄉過年等。面對鏡頭時，兩人的互動也被形容相當自然，並沒有刻意閃躲。不過，目前外界所流傳的「已領證」、「改口叫爸媽」等內容，仍屬網友爆料，並沒有獲得井柏然、劉雯或雙方工作室正式證實。