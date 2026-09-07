我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大學文憑不再吃香？美就業市場罕見逆轉 青年人藍領比白領好找工作

世界盃女籃／義大利差點大爆冷 美國隊僅拿55分創半世紀最慘紀錄

古力娜扎二度同框池昌旭 「神顏CP組合」粉絲敲碗合作

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
古力娜扎(右)與南韓男神池昌旭驚喜同台。(取材自微博)
古力娜扎(右)與南韓男神池昌旭驚喜同台。(取材自微博)

中韓兩大高顏值明星再度夢幻同框。大陸女星古力娜扎近日與南韓男神池昌旭現身上海品牌活動，兩人驚喜並肩亮相，合照曝光後掀起網路熱議，相關話題迅速登上熱搜。兩人顏值與氣場同樣亮眼，網友笑稱，「一張權威的臉旁邊又是另一張權威的臉」。

這已不是古力娜扎與池昌旭第一次同框。2025年巴黎時裝周期間，兩人就曾以品牌嘉賓身分同場亮相，當時一冷豔、一儒雅，截然不同的氣質碰撞，便引發大批網友關注，被封為「中韓頂顏神級同框」。沒想到不到一年，兩人又在上海合體，讓粉絲直呼「夢幻聯動再次發生」。

此次活動中，古力娜扎身穿亮片禮服登場，展現一貫的冷豔氣場；池昌旭則以俐落黑色造型亮相，成熟男神魅力十足。兩人站在一起，不僅身高、外型形成強烈視覺效果，整體造型也相當協調。

更讓粉絲興奮的是，兩人去年巴黎首次同框後，池昌旭曾在Instagram主動關注古力娜扎，並分享兩人合照，讓這場跨國「神顏同框」多了一段意外的後續互動。

隨著此次上海同框登上熱搜，網友也開始敲碗兩人合作影視作品，「兩個人真的太適合演偶像劇」、「拜託直接合作一部戲」、「顏值太犯規了」等留言接連湧現。

精華 FAQ

  • 兩人是在上海的品牌活動中再度同場亮相，合照曝光後迅速引發網路熱議，相關話題也很快登上熱搜，成為媒體與粉絲關注焦點。

  • 因為古力娜扎的冷豔氣場與池昌旭的儒雅男神感都十分突出，兩人同框時不僅顏值亮眼，整體畫面也很協調，因此被盛讚為神級同框。

  • 在上海同框再度引爆話題後，許多網友開始敲碗兩人合作影視作品，尤其希望能一起演偶像劇，認為他們的外型與氣場非常適合搭檔。

南韓

上一則

陳妍希自爆曾想生二娃 嘆「現在沒什麼機會了」

下一則

阿西再扮「粽邪」法師 曝曾看過半透明鬼影

延伸閱讀

張婧儀踉蹌 李現反射性伸手想扶…獲讚「真正紳士」

張婧儀踉蹌 李現反射性伸手想扶…獲讚「真正紳士」
丁禹兮二搭孟子義甜翻 約會「躺大腿」拉滿CP感成名場面

丁禹兮二搭孟子義甜翻 約會「躺大腿」拉滿CP感成名場面
半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨
好久不見「濟公」周明增消失演藝圈多年 近況曝光

好久不見「濟公」周明增消失演藝圈多年 近況曝光

熱門新聞

宋楚瑜(右)想起跟陳盈潔的情誼一度哽咽。（記者沈昱嘉／攝影）

直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」

2026-08-30 04:40
尤雅（左）和男友相隔30年重逢。（圖／尤雅提供）

玉女始祖尤雅藏愛30年「周潤發男友」曝光 離婚後奇蹟重逢

2026-09-02 23:50
申知原將臉遮住。圖／摘自韓網

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

2026-09-05 11:03
中國資深演員秦焰驚傳病逝，享壽72歲。（取材自微博）

「慶餘年」男星驚傳病逝 才不適住院1周 圈內好友悲痛悼念

2026-08-10 03:15
吳慷仁古裝扮相曝光。（取材自微博）

吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角

2026-09-05 23:45
宋威龍在「驕陽似我」中飾演從外科醫生轉行從商的「林嶼森」。(圖／愛爾達電視提供)

網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂

2026-08-29 21:31

超人氣

更多 >
胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土
推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元

推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元
如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵
才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕

才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕
半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨