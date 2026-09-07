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高圓圓談生死「最好我先走」 趙又廷「一句話」被讚頂級愛情

娛樂新聞組／綜合報導
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談到「誰先走」話題，高圓圓坦然直面自己的身後事。（取材自微博）
談到「誰先走」話題，高圓圓坦然直面自己的身後事。（取材自微博）

大陸女星高圓圓近日在播客訪談中透露，她和趙又廷開過「誰先走」的玩笑，「我說最好是我先走，他說那也行，我來收拾後續。」她並稱和女兒聊天不會避諱死亡這個話題，「至少讓她知道是必然發生的事」。至於自己的身後事安排，高圓圓說，她會提前都安排妥當，「少給女兒找麻煩」，只跟該告別的人告別，不辦弔唁儀式。

綜合媒體報導，訪談中，高圓圓罕見地直面一個許多人不願觸碰的話題——自己的身後事。她坦承已經開始提前規畫理想的告別方式，語氣平靜得像是安排一次遠行前的行李。

高圓圓透露，她和丈夫趙又廷偶爾會開玩笑討論「誰先離開」，她直言「最好是我先走」，趙又廷則平靜回應「那也行，我來收拾後續」。主持人陳辰與高圓圓都認為，這恰是伴侶間特有的愛的表達，因為留下的人要獨自承擔悲傷與所有善後事宜，願意接下這份責任是最深情的承諾。

高圓圓的坦然源於陪伴母親十餘年。她回憶，母親曾被醫師斷言只剩兩三年生命，卻奇蹟般地多撐了十幾年，那段時間她幾乎停掉所有工作全力陪伴，「用最大的氣力去相處，真的一點遺憾都沒有。」從頻繁簽病危通知書時的恐懼到處理後事，她發現死亡可以是一個「相對流程化」的事情，因此不再忌諱談論，甚至開始主動規畫。

高圓圓希望提前把自己的東西都整理好，「能留的不能留的」都安排妥當，少給女兒找麻煩。她明確表示，只要有機會跟該告別的人一一告別即可，自己走後不希望辦任何讓大家來弔唁的儀式。」

高圓圓並表示，她從不避諱在家中談論死亡，會主動跟女兒聊起素未謀面的姥姥，希望女兒明白「死亡從來不是一個不能提的話題」，擁有直面離別的勇氣。

節目片段曝光後，不少聽眾感嘆：原來那個銀幕上永遠從容的女神，早已在生活裡修完了生死這一課。趙又廷那句「我來處理後續」更讓全網動容，直讚這才是頂級愛情。

精華 FAQ

  • 她坦言不迴避死亡，認為它是必然會發生的事，並希望提前把身後事安排妥當，盡量減少對女兒與家人的麻煩，也不打算舉辦弔唁儀式。

  • 高圓圓說自己希望先離開，趙又廷則平靜回應「那也行，我來收拾後續」。這句話被許多網友解讀為把悲傷與善後都扛下來的深情表現。

  • 她提到自己陪伴母親十餘年，從面對病危通知到處理後事，逐漸理解死亡可以是相對流程化的事情，因此更能直視離別，也會和女兒談起死亡話題。

高圓圓 趙又廷

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