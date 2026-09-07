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招牌「酒杯腿」不見了 宋雨琦暴瘦登熱搜

娛樂新聞組／綜合報導
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宋雨琦昔日的招牌「酒杯腿」充滿活潑元氣。(取材自微博)
宋雨琦昔日的招牌「酒杯腿」充滿活潑元氣。(取材自微博)

南韓女團(G)I-DLE中籍成員宋雨琦近日因身形明顯消瘦，成為網路焦點，「宋雨琦瘦成啥了」甚至衝上熱搜榜首。從近期活動路透及側拍畫面來看，她整體體態較過去纖細許多，側身時身形顯得格外單薄，不少網友直呼「瘦太多」，甚至有人目測她的體重可能已跌破90斤（99.2磅），引發粉絲對其健康狀況的關注。

宋雨琦被發現近日身形明顯消瘦。(取材自微博)
宋雨琦被發現近日身形明顯消瘦。(取材自微博)

最讓粉絲有感的是，宋雨琦招牌「酒杯腿」如今明顯變細。據悉，以往她的大腿與小腿線條帶有力量感，搭配舞蹈表演相當有辨識度，如今四肢則顯得纖細修長，整體氣質也從過去的活潑元氣，多了幾分冷豔與清瘦感。

雖然新的體態讓舞台造型呈現不同風格，但網友討論的焦點也逐漸從「變漂亮了嗎」，轉向「會不會瘦過頭」。

其實，宋雨琦過去就曾談及為了出道接受高強度飲食控制，過程中甚至出現脫髮、胃食道逆流等，如今再度被拍到身形大幅縮水，自然讓粉絲擔憂，不少人留言希望偶像別把「瘦」當成唯一標準，維持健康才是最重要的事。

宋雨琦2018年以(G)I-DLE成員身分出道，憑著低沉獨特的嗓音、扎實舞台實力，在韓流市場累積高人氣。除了歌手身分，宋雨琦近年積極跨足綜藝，尤其在「奔跑吧」中展現率真、直爽的一面，憑反應快、敢講敢玩的個性圈粉。

如今隨著「暴瘦」話題登上熱搜，粉絲除了欣賞她在舞台上的新造型，也更希望她能把健康擺在第一位，在維持最佳狀態的同時，繼續為歌迷帶來更多作品。

精華 FAQ

  • 她因近期活動路透與側拍中身形明顯消瘦，被網友形容「瘦成啥了」，甚至衝上熱搜榜首，討論焦點集中在體態變化與健康疑慮。

  • 粉絲最有感的是她招牌「酒杯腿」變得更纖細，過去帶有力量感的大腿與小腿線條明顯縮小，讓整體氣質從元氣風轉向冷豔清瘦。

  • 因為她曾提到為出道接受高強度飲食控制，並出現脫髮、胃食道逆流等狀況，所以這次再被拍到暴瘦，粉絲更希望她把健康放在第一位。

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