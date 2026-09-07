我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大學文憑不再吃香？美就業市場罕見逆轉 青年人藍領比白領好找工作

世界盃女籃／義大利差點大爆冷 美國隊僅拿55分創半世紀最慘紀錄

肖戰帶爸媽帶爸媽看李宇春演唱會 偷拍背影被讚「好有愛」

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
肖戰戴著鴨舌帽和眼鏡，一身休閒。(取材自小紅書)
肖戰戴著鴨舌帽和眼鏡，一身休閒。(取材自小紅書)

大陸男星肖戰日前帶著父母現身李宇春「皇后與夢想」巡演北京收官場，意外成為演唱會最受矚目畫面之一。他在包廂內隨音樂自在搖擺，還拿手機替父母拍下背影，低調又溫馨的模樣被現場觀眾捕捉後迅速登上熱搜。這場演唱會更因眾多明星自發到場，被網友笑稱「半個娛樂圈都來了」。

李宇春「皇后與夢想」巡演9月5日至6日在北京收官，現場星光陣容堪稱豪華，包括肖戰、倪妮、辛芷蕾、章若楠、宋佳、張碧晨、吳青峰等人都現身支持，還有多位圈內好友從不同領域趕來。由於藝人們沒有刻意營造話題，反而安靜坐在台下欣賞演出，讓網友直呼「娛樂圈大型團建」。

其中肖戰的現身最受關注。他當晚戴著鴨舌帽和眼鏡，一身休閒裝扮。音樂氣氛一到，他便跟著旋律輕輕扭動身體，「肖戰扭起來了」很快成為網路熱議詞。更有趣的是，他身旁的父母也拿著螢光棒投入演出，一家三口難得同框，讓粉絲看到他褪去明星光環後輕鬆自然的一面。

最讓人動容的莫過於，肖戰特地拿出手機，從身後默默記錄下父母認真看舞台的背影。這個充滿孝心的舉動傳至網路後，同樣引發熱烈討論，網友紛紛讚嘆，「褪去明星光環後，他只是個陪爸媽赴約的好兒子」、「這畫面真的好有愛」。

除了陪父母到場，肖戰送給李宇春的賀花也藏著巧思。他在收官前一天送上黑金配色花籃，演出當天再追加紅色賀花，卡片寫著「祝春春『皇后與夢想』北京收官場演出順利，春暖豔陽天，歲歲平安」，其中「歲歲平安」正是兩人過去合作公益歌曲的歌名。

據悉，兩人的交情始於2015年選秀節「燃燒吧少年」，當時李宇春擔任導師，曾多次給予肖戰肯定。如今相識11年，這對導師與學員早已成為好友。這次肖戰攜父母親自赴約，再加上送花祝福，也讓這段多年情誼再次受到關注。

做小，搭用 肖戰(後排)帶著父母來看李宇春演唱會，一家三口難得同框。(取材自微博...
做小，搭用 肖戰(後排)帶著父母來看李宇春演唱會，一家三口難得同框。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 他是帶著父母一同到場支持李宇春北京收官演唱會，三人同框坐在包廂內欣賞演出，畫面自然低調，因而被現場觀眾捕捉後迅速引發討論。

  • 他除了隨著音樂輕輕搖擺、被網友形容「扭起來了」之外，還特地拿手機拍下父母看舞台的背影，展現出陪伴家人的溫暖一面。

  • 除了肖戰，倪妮、辛芷蕾、章若楠、宋佳、張碧晨、吳青峰等多位明星也到場支持，讓網友笑稱像是「半個娛樂圈都來了」，而肖戰送花祝福李宇春也再度凸顯兩人多年情誼。

章若楠 肖戰

上一則

「實境誘捕」威尼斯首映 羅伯派汀森沉浸式演技獲7分鐘掌聲

下一則

井柏然、劉雯「結婚了」再衝熱搜 交往6年超甜 網曝早就低調領證

延伸閱讀

那英演唱會如春晚 王菲現身「隔空合唱」 肖戰當嘉賓

那英演唱會如春晚 王菲現身「隔空合唱」 肖戰當嘉賓
網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂

網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂
王菲罕見帶小女兒李嫣當「親友團」 與竇靖童隔空合唱

王菲罕見帶小女兒李嫣當「親友團」 與竇靖童隔空合唱
「排灣族公主」戴愛玲違背媽不考藥師證照 父罹癌後懂了：陪伴最重要

「排灣族公主」戴愛玲違背媽不考藥師證照 父罹癌後懂了：陪伴最重要

熱門新聞

宋楚瑜(右)想起跟陳盈潔的情誼一度哽咽。（記者沈昱嘉／攝影）

直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」

2026-08-30 04:40
尤雅（左）和男友相隔30年重逢。（圖／尤雅提供）

玉女始祖尤雅藏愛30年「周潤發男友」曝光 離婚後奇蹟重逢

2026-09-02 23:50
申知原將臉遮住。圖／摘自韓網

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

2026-09-05 11:03
中國資深演員秦焰驚傳病逝，享壽72歲。（取材自微博）

「慶餘年」男星驚傳病逝 才不適住院1周 圈內好友悲痛悼念

2026-08-10 03:15
吳慷仁古裝扮相曝光。（取材自微博）

吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角

2026-09-05 23:45
宋威龍在「驕陽似我」中飾演從外科醫生轉行從商的「林嶼森」。(圖／愛爾達電視提供)

網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂

2026-08-29 21:31

超人氣

更多 >
胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土
推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元

推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元
如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵
才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕

才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕
半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨