戲說從頭╱魏哲鳴新劇變身「醋王」 網笑：嘴毒1集、追妻23集

魏哲鳴在「飛到我心上」劇中高冷霸總人設破功。(取材自微博)

由「現偶男神」魏哲鳴搭檔新生代女星劉些寧主演的航空題材都市愛情劇「飛到我心上」，自8月底開播以來熱度迅速攀升，全網有效播放量更強勢突破5000萬。其中，魏哲鳴憑藉劇中「醋男」角色風靡全網，展現驚人帶劇能力。

「飛到我心上」講述魏哲鳴飾演外冷內熱的航空公司副總裁「傅明予」，與劉些寧飾演的女飛行員「阮思嫻」之間的浪漫愛情故事。兩人從一見面就互嗆的冤家，逐漸在職場與生活中飄出曖昧氣息。

劇中經典一幕，阮思嫻吃冰淇淋時被突然出現的傅明予嚇到，一轉身直接把冰淇淋蹭到對方臉上，只好尷尬伸手替他擦拭。兩人瞬間近距離四目相接，讓原本冷著一張臉的傅明予第一次明顯心動。前一刻還針鋒相對，下一秒就被迫貼近，歡喜冤家式的感情拉扯讓觀眾直呼「甜度超標」。

魏哲鳴這次詮釋的角色帶有極大反差，初次見面因誤會毒舌嗆人，三年後再相遇反而一步步主動靠近。看見情敵示好後，甚至偷偷向助理打聽「怎麼哄女生」，高冷人設徹底破功。網友笑封傅明予根本是「嘴毒1集、追妻23集」，從前期自信滿滿到後來低頭哄人，越是嘴硬越讓人期待他徹底淪陷。

相對劇中的「醋王」，但魏哲鳴受訪時卻笑稱自己與角色完全不同。他透露傅明予看到女主角和其他男生親密互動就有強烈占有欲，而自己則屬於默默吃醋的類型，先壓在心裡但「多了還是會爆發」。談到誰比較會提供情緒價值，魏哲鳴幽默認輸，直言傅明予除了善於觀察，還擁有「很雄厚的資金」，既能說又能做，霸總的「鈔能力」讓他甘拜下風。

魏哲鳴「外冷內熱」反差感也因此獲封「內娛新晉姐夫」，角色貢獻度居高不下，甚至帶動他先前主演的「你是遲來的歡喜」、「錦繡芳華」等舊作熱度回漲。隨著劇情推進，這對歡喜冤家的感情發展也持續引發粉絲高度關注。