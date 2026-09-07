欒念來了… 井柏然杭州遭3層人牆圍堵 人氣瞬回10年前

井柏然當天以棕色三件式西裝帥氣亮相，電暈台下觀眾。(取材自微博)

大陸男星井柏然近期憑都市情感劇「早春晴朗」人氣再攀高峰，日前在杭州出席美妝品牌活動時，所到之處引發大批粉絲追隨，酒店與商場現場被擠得水洩不通，盛況讓網友驚呼，「彷彿一夜回到10年前」。

綜合媒體報導，井柏然抵達杭州時，下榻酒店即使安排VIP通道，仍難擋粉絲熱情。大堂內外擠滿人潮，電梯口幾乎被完全堵住，形成「裡三層、外三層」景象。現場甚至有多達11輛私家車一路跟隨行程。面對混亂場面，井柏然並未急著離開，而是不斷提醒粉絲「注意安全」，耐心與禮貌態度獲得不少網友稱讚。

隔天，井柏然現身品牌活動時，將熱度推向最高峰。有粉絲凌晨3點便到場排隊卡位，商場樓上樓下全被人潮擠滿，保全也全面升級。當天井柏然以棕色三件式西裝亮相，展現一貫貴公子氣質，但因杭州天氣悶熱，他頻頻擦汗，最後脫下外套，瞬間引發全場尖叫。

活動現場的許多細節，也讓粉絲直呼「角色走進現實」。井柏然在「早春晴朗」中飾演的廣告公司總監欒念（Luke），憑藉毒舌、冷靜的精英感形象圈粉無數，而他在活動中的舉手投足、回頭微笑、彎腰向粉絲打招呼等動作，被認為與劇中角色高度重疊，不少粉絲笑稱，「欒念本人真的來了」。

不少網友因此聯想到井柏然2015年的巔峰時期。當年他憑電影「捉妖記」票房大賣，以及「相愛穿梭千年」、「花兒與少年2」等作品走紅，甚至連手寫字都掀起模仿熱潮，形成「井柏然體」。十年後，他再度因角色翻紅，也讓外界看見，一部真正的爆款作品，仍足以讓演員重新站上流量高峰。