從小人物變革命戰士… 歐豪、娜扎陷諜戰漩渦 在亂世中破局「醒來」

歐豪在劇中從普通百姓蛻變成革命戰士。(取材自微博)

由大陸女星古力娜扎搭檔男星歐豪、馮紹峰 等人主演的諜戰劇「醒來」近日開播。故事以1941年前後的杭州、上海為背景，從一名原本只想安穩過日子的照相師意外捲入隱秘戰線寫起，隨著一張神秘照片牽出多方勢力，展開一場真假難辨的追查。除了諜戰元素，劇集也將人物之間的情感糾葛放進主線，成為劇情發展的重要推力。

揚子晚報報導，故事始於上世紀40年代初，市井照相師陳開來（歐豪飾）本只想安穩過日，卻因師父留下的線索，以及一張暗藏玄機的關鍵照片意外捲入多方勢力的生死博弈。他循著照片追查真相，在多重陣營之間周旋，並在此過程中逐漸堅定信仰，完成了從普通百姓到革命戰士的精神蛻變。

古力娜扎飾演舞廳皇后「金寶」，外表隨性灑脫，實則兼具堅韌與正義感，在暗局中與陳開來歷經險境並建立起深厚信任；馮紹峰飾演盲人琴師「杜黃橋」，表面沉靜低調，周身卻隱現不尋常的氣場；江疏影則飾演身負特殊使命潛入上海的「蘇門」，在冷靜行事與舊情牽絆間拉扯。

此外，黃覺飾演身居權力核心、城府深沉的「李默群」，以及梁潔飾演身藏秘密的「沈克希」，共同織就出真假難辨的時代人物關係網。

值得注意的是，「醒來」並未將重點完全放在槍戰或諜報較量，而是把人物置於1940年代初的時代環境中，描寫普通人在局勢變化下如何被迫做出選擇。陳開來從只求安穩生活的照相師，到逐漸確認自己要走的道路；金寶在生存與信念之間尋找位置；蘇門則面臨使命與感情的兩難。不同人物的命運彼此交錯，也構成劇集主要的懸疑感。

古力娜扎飾演舞廳皇后「金寶」，性格堅韌、富正義感。(取材自微博)