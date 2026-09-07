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井柏然才是「姐夫」… 劉雯時尚圈地位高 網：不必靠「嫂子」蹭熱度

娛樂新聞組／即時報導
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網友調侃，以劉雯(左)在時尚圈的地位，井柏然才應該是「姐夫」。(取材自微博)
網友調侃，以劉雯(左)在時尚圈的地位，井柏然才應該是「姐夫」。(取材自微博)

大陸男星井柏然近日憑藉新劇「早春晴朗」人氣攀升，事業回溫之際，他與國際超模劉雯的感情也意外成為網友熱議焦點。近日「劉雯井柏然是姐夫不是嫂子」相關話題掀起討論，網友笑稱，若一定要替這對低調情侶定義稱呼，以劉雯在時尚圈的地位，井柏然才應該是那個「姐夫」。

這波討論與井柏然近期以「早春晴朗」暴紅有關。他飾演的廣告公司創意總監欒念，冷峻、毒舌又帶有強烈精英氣質，讓他一周新增粉絲超過40萬，某平台粉絲數更突破2430萬。隨著人氣升高，過往感情生活也再次被網友翻出討論。

其中最受矚目的，自然是他與劉雯的戀情。兩人被傳自2019年因品牌合作結緣，此後多次被拍到同框畫面，但兩人始終沒有正式公開戀情。近期，井柏然為新劇宣傳時，談及女友相關話題，曾被主持人問及「女朋友加班很晚回家說好累怎麼辦」，他直接回答「不幹，我養妳」，被網友認為是在曬恩愛。

新劇熱播期間，劉雯也被發現曾為井柏然相關宣傳內容點讚。原本只是簡單互動，卻意外引發部分粉絲議論，甚至有人認為她「搶走CP焦點」、「蹭熱度」。相關說法隨即引來大量反彈，網友認為，劉雯本身就是影響力極大的國際超模，根本不需要靠男友增加曝光。

據悉，1988年出生的劉雯比井柏然大一歲，早已在國際時尚圈建立代表性地位，曾多次登上Met Gala，並與眾多頂級品牌合作。近年她持續拓展商業版圖，即使年近40歲，仍活躍於國際時尚舞台。

因此，「姐夫」一說雖然是網友的趣味玩梗，背後卻也反映出另一種戀愛觀：井柏然如今因作品翻紅，但劉雯從來不是誰的附屬。不少網友認為，「劉雯根本不用蹭井柏然的熱度」、「她有自己的事業，為什麼要被叫嫂子？」甚至笑稱以兩人的事業版圖來看，「井柏然才是姐夫」。

精華 FAQ

  • 主要因他主演新劇《早春晴朗》表現受關注，人氣明顯回升，短時間內新增大量粉絲，也讓他過往的感情話題，尤其和劉雯的戀情，再次被翻出討論。

  • 多數網友認為劉雯是國際超模，本身就有很高的時尚圈地位與曝光度，根本不需要靠井柏然增加流量，反而認為她的影響力早已足夠獨立。

  • 因劉雯年紀稍長一歲，但更重要的是她在國際時尚圈的成就與資歷都很突出，網友因此以玩笑方式認為，從事業版圖來看，井柏然反而像是「姐夫」。

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