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井柏然「碰郭書瑤胸部」傳回中國 黑歷史被挖 團隊求刪文：不是故意

記者陳穎／即時報導
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井柏然(右)曾來台發展，當時一把抱起郭書瑤。（本報系資料照片）
井柏然(右)曾來台發展，當時一把抱起郭書瑤。（本報系資料照片）

井柏然近期憑「早春晴朗」人氣再度攀升，沒想到過去與台灣女星郭書瑤合作節目的舊片段也被網友翻出，在台灣引發討論後，相關話題更延燒至中國社群平台。有娛樂博主發文談及事件，隨後自稱收到井柏然團隊聯繫要求刪文，雙方因此展開一番交涉，男方團隊也對當年片段作出解釋。

該名娛樂博主表示，自己並非造謠，因此不願刪除相關內容，並要求井柏然團隊直接說明當時的情況。對此，對方回應認為影片內容「有點斷章取義了」，並強調當時的互動「不是故意的」。不過，娛樂博主對這樣的說法並不買單，進一步提出疑問，認為郭書瑤當時曾在節目中提到井柏然「常常做一些恐怖的事」，因此希望對方進一步解釋這句話究竟是什麼意思。

井柏然(右)被挖出在與郭書瑤互動時疑似觸碰到對方胸部。（截圖自Threads）
井柏然(右)被挖出在與郭書瑤互動時疑似觸碰到對方胸部。（截圖自Threads）

面對追問，井柏然團隊先以「感到局促」的表情貼圖回應，隨後解釋，相關畫面其實是熱身前的伸展動作，可能因為動作幅度較大，才造成畫面上的誤會。團隊也指出，井柏然在片段後還有往後退開的動作，認為綜藝節目中的短暫畫面容易被截取放大，進而遭到不同解讀。

至於郭書瑤所說的「恐怖的事」，井柏然方面則解釋，兩人當時是熟識的朋友，因此彼此講話時經常帶有開玩笑的語氣，只是片段脫離完整脈絡後，容易讓外界產生誤會。

娛樂博主隨後又追問，當時節目片段中還曾提及井柏然拿郭書瑤的身材開玩笑，對方則沒有再進一步回應相關問題，最後表示：「不方便刪就算啦，打擾了。」

有中國網友分享井柏然團隊勸他刪文的對話。（取材自頸脖ㄌ微博）
有中國網友分享井柏然團隊勸他刪文的對話。（取材自頸脖ㄌ微博）

精華 FAQ

  • 事件源於井柏然過去與郭書瑤合作節目的舊片段被翻出，內容涉及肢體互動，在台灣先引發討論，之後更延燒到中國社群平台，成為兩地網友關注焦點。

  • 娛樂博主表示自己並非造謠，因此不願刪文，並要求團隊直接說明情況；井柏然團隊則認為影片被斷章取義，強調當時互動不是故意，雙方因此持續交涉。

  • 團隊解釋，兩人當時是熟識朋友，說話常帶玩笑語氣；被提到的畫面其實是熱身前的伸展動作，因幅度較大才造成誤會，且後續還有往後退開的動作。

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