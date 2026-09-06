香港四大天王「岳父命」 郭富城：和劉德華、張學友碰到都聊養女兒
港星郭富城6日出席活動時，談及女兒進入香港知名國際學校讀書，透露這所學校也是劉德華女兒在讀的地方，「有時候碰到劉德華和張學友，我們幾個人就在一起聊養女兒的話題。」
明報報導，郭富城與太太方媛育有三個女兒，分別是9歲、7歲和1歲。郭富城稱，為女兒選了入讀香港著名「狀元搖籃」滬江維多利亞學校，便日後升學，希望她們有自由和開心的學習環境，不要為讀書成了「近視眼」。
「香港能選擇的國際學校不多，我有朋友的小孩也讀這間，學習壓力不會太大。我不希望她們每天回家都只顧著讀書，最後變成高度近視，只要她們能夠自由、開心地學習就好。」
劉德華的女兒劉向蕙也是滬江維多利亞學校的學姐，郭富城笑說：「我知道華仔的女兒以前也在這裡讀書，她現在是高年級。這樣以後跟華仔見面時，又多了一個可以聊的話題。之前遇到張學友，我們也都是聊怎麼帶女兒、教養女兒這些事情。」
香港四大天王張學友、黎明、劉德華、郭富城，婚後共同點是「都只有生女兒」，多年來被戲稱「岳父命」。
問到有沒有教太太方媛怎麼面對媒體，郭富城說：「其實我教她也沒用，最重要的是大家多給她一些包容。她本來就不是藝人，以前只是做自媒體，也需要時間慢慢學習、適應。看到她現在有進步，我很開心。等她慢慢適應之後也有一個好處，就是以後她可以教3個女兒怎麼說話、怎麼待人接物、怎麼注意禮儀，這樣我就更放心了。」
方媛日前參加中國綜藝節目時透露，結婚8年後，她仍沒有完全融入郭富城在香港的朋友圈。對此，郭富城表示：「沒關係，很多事情都需要慢慢培養，這就是一個過程。」
他認為香港可選的國際學校不多，這所學校學習壓力相對不大，能讓女兒自由、開心地學習，也方便日後升學，避免孩子只為成績而失去快樂。 郭富城說，碰到劉德華和張學友時，大家常聚在一起談養女兒、教養女兒的話題，因為四大天王婚後多半都只有女兒，彼此很有共鳴。 他認為教太太也未必有用，最重要是給她更多包容與時間適應，畢竟她不是藝人出身；等她慢慢熟悉後，也能再去教3個女兒待人接物與禮儀。
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他認為香港可選的國際學校不多，這所學校學習壓力相對不大，能讓女兒自由、開心地學習，也方便日後升學，避免孩子只為成績而失去快樂。
郭富城說，碰到劉德華和張學友時，大家常聚在一起談養女兒、教養女兒的話題，因為四大天王婚後多半都只有女兒，彼此很有共鳴。
他認為教太太也未必有用，最重要是給她更多包容與時間適應，畢竟她不是藝人出身；等她慢慢熟悉後，也能再去教3個女兒待人接物與禮儀。
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