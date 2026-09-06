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古天樂驚爆財務危機 遭追討1.49億港幣首發聲 男神突以「誠實」吐心聲

記者陳穎／即時報導
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現今香港電影市場萎縮、開片量銳減，古天樂仍用一己之力頂著。（華映娛樂提供）
現今香港電影市場萎縮、開片量銳減，古天樂仍用一己之力頂著。（華映娛樂提供）

55歲香港男星古天樂近期捲入財務糾紛，海外公司跨海提出訴訟，追討1.49億港幣（約1900.3萬美元）。雖然古天樂旗下「天下一電影」已發聲明，指相關說法並不完整，但事件仍受到外界關注。就在風波延燒之際，古天樂6日突然在微博發文，以「誠實」為題分享人生感悟，雖未直接提及相關訴訟，內容仍讓不少粉絲聯想到他近期面對外界紛擾的心境。

古天樂在微博寫下對「誠實」的看法，認為人身處群體社會之中，很難完全脫離周遭環境，也不可能永遠按照自己的方式生活。他表示：「各種紛爭止於內心的平靜，不用急於辯解，安靜地做好自己的事，就是最大的誠實。」

雖然貼文沒有明確提到近期遭遇的財務爭議，但由於發布時間正值相關事件受到討論之際，因此引起外界聯想。不少粉絲認為，古天樂以一貫低調、平靜的方式面對外界聲音，沒有在社群上直接回應爭議，而是分享自己對人生的理解。

貼文曝光後，粉絲紛紛留言替偶像打氣，有人提醒他「別拚命幹活，別拿命換錢」，希望他少一點奔波、多留時間休息；也有人留言「誠實守信是做人最重要的品質」、「照顧好自己，保重身體」，替他送上關心。

此外，也有不少網友選擇力挺古天樂，留言「清者自清」、「波瀾不驚，坦然自若」，認為面對外界各種聲音，不必急著逐一解釋，只要做好自己的事情即可。更有粉絲直接喊話「流言蜚語太多，不必在乎別人怎麼說」、「放心，我們都會一路與你同行」、「什麼都熬得過去」、「我們永遠愛你」，字裡行間充滿支持。

精華 FAQ

  • 報導指出，55歲的古天樂捲入海外公司跨海訴訟，對方追討金額達1.49億港幣，約1900.3萬美元，因此引發外界高度關注。

  • 古天樂旗下的「天下一電影」已先發聲明，表示相關說法並不完整，等於對外界流傳的內容提出保留，但未在文中直接細談訴訟細節。

  • 古天樂表示，人身處群體社會難以完全脫離環境，紛爭應止於內心平靜，不必急於辯解，安靜做好自己的事，就是他認為最大的誠實。

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