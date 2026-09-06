90後首位白玉蘭影后 楊紫想休息了 爸暖喊「累了就回家」

楊紫在「家業」中是一位出身百年製墨世家的傳奇女墨商。(圖／LiTV、楊紫工作室提供)

33歲戲劇女神楊紫 今年以「生命樹」拿下第31屆「白玉蘭獎」最佳女主角，成為90後首位白玉蘭影后的楊紫，童星出道多年的她，始終珍惜每個角色，也持續挑戰不同類型人物。日前接受LiTV線上影視專訪，她談及正在熱播的「家業」，透露劇中書法、製墨等場景都相當講究，包含演員身上沾染的墨汁也都是真材實料，展現劇組對細節的要求。

「家業」以「家」與「製墨」為故事主軸，劇中親情刻畫也是重要篇章。現實生活中，楊紫與爸爸感情深厚，爸爸不僅陪她看世界盃 、出席品牌活動，更親眼見證女兒拿下白玉蘭影后。談到父女相處模式，她笑說爸爸「一鍵切換」朋友與長輩兩種狀態，平時兩人無話不談，也會一起追劇、傳貼圖；但當她遇到瓶頸或情緒低落時，爸爸總會默默說一句：「累了，就回家。」成為她最安定的依靠。

楊紫表示，未來希望挑戰「更有厚度或個性不完美的角色」，像「歡樂頌」的邱瑩瑩、「長相思」的小六／小夭、「國色芳華」的何惟芳，以及「生命樹」的白菊，「這些角色都有堅韌的特質，但同樣也都有缺點、有掙扎，也正因如此，角色才會顯得更加真實。」她坦言會一步一腳印累積作品，讓觀眾看見自己的成長。

談到面對人生變化，楊紫透露自己並非習慣事先預測所有可能，而是「發生事情後再想辦法」。她認為世事不斷流動，與其花時間預測未來，不如穩定內在、提升自身能力，「到時無論發生什麼，都能接得住，這就夠了。」

此次她也與韓東君合唱「家業」歌曲「遠山黛」，兩人合作讓戲迷直呼驚喜。楊紫形容韓東君「有意思又很專業」，更透露劇組從前輩到小演員相處融洽，常一起吃飯聊天，宛如大家庭。首次挑戰錄歌的她坦言難免緊張，「畢竟我不是專業歌手」，但看到大家喜歡，也相當開心。

工作滿檔的楊紫，在戲拍攝與宣傳告一段落後，表示想暫時休息一下，給自己一點生活時間充電，不過怕粉絲「寂寞」，她笑說仍可關注微博動態，「我會不定期放一些日常點滴喔！」

楊紫主演過不少夯劇。(圖／LiTV、楊紫工作室提供)