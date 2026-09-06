我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印度男涉毆打女伴致死 遭警方當眾「綁起來打」引議

如何在台海打贏解放軍？前太平洋司令揭台致勝關鍵

90後首位白玉蘭影后 楊紫想休息了 爸暖喊「累了就回家」

記者陳慧貞／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
楊紫在「家業」中是一位出身百年製墨世家的傳奇女墨商。(圖／LiTV、楊紫工作室提...
楊紫在「家業」中是一位出身百年製墨世家的傳奇女墨商。(圖／LiTV、楊紫工作室提供)

33歲戲劇女神楊紫今年以「生命樹」拿下第31屆「白玉蘭獎」最佳女主角，成為90後首位白玉蘭影后的楊紫，童星出道多年的她，始終珍惜每個角色，也持續挑戰不同類型人物。日前接受LiTV線上影視專訪，她談及正在熱播的「家業」，透露劇中書法、製墨等場景都相當講究，包含演員身上沾染的墨汁也都是真材實料，展現劇組對細節的要求。

「家業」以「家」與「製墨」為故事主軸，劇中親情刻畫也是重要篇章。現實生活中，楊紫與爸爸感情深厚，爸爸不僅陪她看世界盃、出席品牌活動，更親眼見證女兒拿下白玉蘭影后。談到父女相處模式，她笑說爸爸「一鍵切換」朋友與長輩兩種狀態，平時兩人無話不談，也會一起追劇、傳貼圖；但當她遇到瓶頸或情緒低落時，爸爸總會默默說一句：「累了，就回家。」成為她最安定的依靠。

楊紫表示，未來希望挑戰「更有厚度或個性不完美的角色」，像「歡樂頌」的邱瑩瑩、「長相思」的小六／小夭、「國色芳華」的何惟芳，以及「生命樹」的白菊，「這些角色都有堅韌的特質，但同樣也都有缺點、有掙扎，也正因如此，角色才會顯得更加真實。」她坦言會一步一腳印累積作品，讓觀眾看見自己的成長。

談到面對人生變化，楊紫透露自己並非習慣事先預測所有可能，而是「發生事情後再想辦法」。她認為世事不斷流動，與其花時間預測未來，不如穩定內在、提升自身能力，「到時無論發生什麼，都能接得住，這就夠了。」

此次她也與韓東君合唱「家業」歌曲「遠山黛」，兩人合作讓戲迷直呼驚喜。楊紫形容韓東君「有意思又很專業」，更透露劇組從前輩到小演員相處融洽，常一起吃飯聊天，宛如大家庭。首次挑戰錄歌的她坦言難免緊張，「畢竟我不是專業歌手」，但看到大家喜歡，也相當開心。

工作滿檔的楊紫，在戲拍攝與宣傳告一段落後，表示想暫時休息一下，給自己一點生活時間充電，不過怕粉絲「寂寞」，她笑說仍可關注微博動態，「我會不定期放一些日常點滴喔！」

楊紫主演過不少夯劇。(圖／LiTV、楊紫工作室提供)
楊紫主演過不少夯劇。(圖／LiTV、楊紫工作室提供)

精華 FAQ

  • 她是以《生命樹》拿下第31屆白玉蘭獎最佳女主角，並成為90後首位白玉蘭影后。她表示一路以來都珍惜每個角色，也希望持續透過作品展現成長。

  • 她提到《家業》以書法、製墨等場景為重點，劇組在細節上非常講究，連演員身上沾到的墨汁都是真材實料，讓整體質感更貼近故事設定。

  • 她說爸爸能在朋友與長輩角色間切換，平時無話不談，遇到瓶頸時只會溫柔提醒她「累了，就回家」。這份陪伴讓她感到踏實，也成為她面對壓力的重要支撐。

世界盃 楊紫

上一則

星光大道桃莉芭頓「星星」遭破壞 教女麥莉希拉誓追究

下一則

嫁給愛情？張馨予背4萬元包包 陪丈夫挑選12萬的車

延伸閱讀

「百花獎0票」後翻身… 王寶強與胡歌搶金鷹獎視帝

「百花獎0票」後翻身… 王寶強與胡歌搶金鷹獎視帝
「再見1987」台韓演員跨語言合作 看著對方眼眶就濕

「再見1987」台韓演員跨語言合作 看著對方眼眶就濕
「青簪行」女一差點不是楊紫？ 景甜爆當年曾爭角 「片酬隨劇方開」

「青簪行」女一差點不是楊紫？ 景甜爆當年曾爭角 「片酬隨劇方開」
「要多少跟我兒子分手？」豪門婆婆赴台 網友瘋狂討錢

「要多少跟我兒子分手？」豪門婆婆赴台 網友瘋狂討錢

熱門新聞

宋楚瑜(右)想起跟陳盈潔的情誼一度哽咽。（記者沈昱嘉／攝影）

直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」

2026-08-30 04:40
尤雅（左）和男友相隔30年重逢。（圖／尤雅提供）

玉女始祖尤雅藏愛30年「周潤發男友」曝光 離婚後奇蹟重逢

2026-09-02 23:50
申知原將臉遮住。圖／摘自韓網

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

2026-09-05 11:03
中國資深演員秦焰驚傳病逝，享壽72歲。（取材自微博）

「慶餘年」男星驚傳病逝 才不適住院1周 圈內好友悲痛悼念

2026-08-10 03:15
宋威龍在「驕陽似我」中飾演從外科醫生轉行從商的「林嶼森」。(圖／愛爾達電視提供)

網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂

2026-08-29 21:31
吳慷仁古裝扮相曝光。（取材自微博）

吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角

2026-09-05 23:45

超人氣

更多 >
懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈

懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈
巴菲特推薦「簡單投資法」 每月投入100美元 30年滾出22.6萬

巴菲特推薦「簡單投資法」 每月投入100美元 30年滾出22.6萬
這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮

這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮
吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角

吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角
摩羯不解釋 最容易把自己活成孤島的3星座

摩羯不解釋 最容易把自己活成孤島的3星座