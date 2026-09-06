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71歲周潤發排隊買叉燒 真實樣貌「老人感明顯」

娛樂新聞組／綜合報導
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周潤發近日被網友目擊獨自現身香港九龍城一間臘味店，身形消瘦，兩鬢全白，走路時背微...
周潤發近日被網友目擊獨自現身香港九龍城一間臘味店，身形消瘦，兩鬢全白，走路時背微微佝僂，感慨「發哥老了」。（取材自微博）

周潤發近日被網友目擊獨自現身香港九龍城一間臘味店，身旁沒有保鏢和助理陪同，他安安靜靜地與其他顧客一起排隊買叉燒，有街坊認出他要求合影，他爽快答應，被讚接地氣。也有在現場的網友稱，71歲的周潤發身形消瘦，兩鬢全白，走路時背微微佝僂，老人感明顯，看起來就是一個普通老人，與昔日巨星氣勢形成強烈反差，感慨「發哥老了」。

9月4日，有自媒體博主拍到周潤發現身香港九龍城一家臘味店。他獨自駕車到場，全程沒有保鏢、助理隨行，一切行動都親力親為。他微微彎腰，低頭看著櫥窗裡的燒味，用手指輕點示意師傅切哪塊叉燒，接過打包好的盒子後，還跟老闆聊了幾句家常，問「今天生意點樣」，語氣熟絡得像是街坊老友。周潤發選購一份叉燒便離開店鋪。有街坊認出他後打招呼，發哥不僅沒有迴避，反而笑著回應，還爽快答應合影。

不過路人拍下的畫面，也讓不少粉絲心生感慨。鏡頭下的周潤發身形清瘦不少，頭髮盡數花白，走路時脊背微微有些佝僂。曾經銀幕上意氣風發、氣場懾人的模樣不復再現，站在街邊等候叉燒的他，看起來就如同一個普通的香港老人。

周潤發對街坊合影要求爽快答應。（取材自微博）
周潤發對街坊合影要求爽快答應。（取材自微博）
周潤發近日被網友目擊獨自現身香港九龍城一間臘味店，身形消瘦，兩鬢全白，走路時背微...
周潤發近日被網友目擊獨自現身香港九龍城一間臘味店，身形消瘦，兩鬢全白，走路時背微微佝僂，感慨「發哥老了」。（取材自微博）

有網友感慨周潤發蒼老變化明顯；也有人看到他獨自出行，妻子沒有陪在身旁，開始揣測原因，並延伸至周潤發夫婦沒有子女的話題，彷彿他的晚年生活格外孤苦淒涼。也有網友認為，七旬之齡的周潤發頭髮花白、身形清瘦、脊背略有彎曲，本就是十分正常的生理現象。

不過發哥此前在「上海灘」裡的許文強、「英雄本色」的小馬哥、「賭神」的高進等經典角色太過鮮活深刻，在很多觀眾的固有印象裡，周潤發永遠是意氣風發的模樣。對照路人所拍生圖對照之後，無不感慨歲月催人。

周潤發此前曾多次被偶遇在九龍城街市買菜砍價、搭地鐵、穿人字拖出行、在茶餐廳吃菠蘿油的場景，延續其多年來一貫接地氣的生活方式，且他早年已公開表示身後將捐出全部財產，日常生活中從不追求排場。不少網友留言點讚稱，晚年選擇坦然面對衰老，不刻意遮掩白髮，不迴避真實狀態，這種「把光環摘掉、回歸街市」的姿態，「見過了大富大貴，卻願意回歸平凡，這才是最難得的。」

精華 FAQ

  • 他獨自到九龍城一家臘味店買叉燒，沒有保鏢或助理陪同，還會和老闆閒聊、向街坊親切打招呼，展現一貫接地氣的生活方式。

  • 因為畫面中的周潤發白髮明顯、身形較瘦、走路微駝，和大眾印象中意氣風發的巨星形象形成反差，所以不少人感慨他真的老了。

  • 有些人替他感到孤單，但也有人認為七旬老人出現自然老態很正常，並讚賞他不刻意遮掩白髮、拒絕排場，能坦然回歸平凡。

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