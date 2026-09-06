周冬雨「花少8」遲到還坐C位 妙回1句話網友讚高情商

周冬雨走進包廂，看到大家空出C位，用一句玩笑話「謝謝你們給我留這個位置，是我結帳嗎？」輕鬆化解尷尬。（取材自微博）

「花兒與少年2026」（第八季）9月4日剛上線首映篇，一個名場面就出圈了，花少團特意把C位留給晚到的周冬雨，周冬雨進門看見空位，沒有客套推托，而是直接幽默地以一句「是需要我結帳嗎？」瞬間化解C位帶來的尷尬，被網友誇職場高情商回覆。此前，花少第七季嘉賓馬思純曾力挺周冬雨，直言她個性單純，只是不太會表達，無異公開澄清兩人不和的傳聞純粹是誤會。

據網易報導，第八季花少集結了七位此前毫無交集的嘉賓組成陌生的旅行團奔赴拉美大陸，開啟長達27天的跨國遊學。陣容是四姐帶三弟，四姐是吳君如、殷桃、林依晨、周冬雨，三弟是鄧為、王星越、王可。主打一個真實社交，沒有劇本衝突，全看嘉賓們怎麼破冰相處。

9月4日首播的聚餐名場面，始自大家都到齊了，唯獨周冬雨晚到，花少團成員特意把C位留給了周冬雨。按一般人的套路，肯定要客氣推托，但周冬雨沒有，她進門一看到C位是空位，直接脫口而出一句：「謝謝大家給我留的位置，是需要我結帳嗎？」把所有人都逗笑了。 周冬雨看到花少團特意把C位留給她。（視頻截圖）

周冬雨這句玩笑話被許多網友認為瞬間化解了C位可能帶來的拘謹與微妙氣氛，相關話題「周冬雨看到花少團留C位的反應」迅速衝上熱搜，被網友評價為「高情商名場面」，稱周冬雨既接住了隊友的善意，又沒有把C位當作理所當然，整個過程不扭捏、不刻意，透著自然的鬆弛感。

此前，周冬雨在官宣階段就引發不少討論。她在節目組發布的「醜話說在前」短片中坦言「非常擔心自己的路人緣會影響這個節目」，但這句坦白的表達反而為她贏得了不少好感。

而周冬雨的閨密馬思純也曾為她上綜藝的事緊張不已。9月3日，總導演李超放出了一段出發前的閨密局片段，馬思純作為花少第七季的「三姐」為周冬雨上了一堂專屬的「花少私教課」，再三叮囑周冬雨「不要隨意插話，要學會傾聽他人。」這句「別插嘴」隨即衝上了熱搜。周冬雨聽完叮囑就搶話辯解自己「我只跟熟人插嘴好嗎」的真實反應，把兩個人的情誼體現得淋漓盡致，也打破傳了多年的不和傳聞。 馬思純（右）、周冬雨因「七月與安生」一同拿下金馬影后。（圖：甲上/提供）