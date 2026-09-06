我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印度男涉毆打女伴致死 遭警方當眾「綁起來打」引議

如何在台海打贏解放軍？前太平洋司令揭台致勝關鍵

「早春晴朗」太催淚 「最意難平男二」劉小北溫柔圈粉

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉小北飾演的「孫遠翥」被封為「最意難平男二」。(取材自微博)
劉小北飾演的「孫遠翥」被封為「最意難平男二」。(取材自微博)

隨著都市愛情劇「早春晴朗」熱播，除了主演井柏然、孫千話題升溫，劇中男二劉小北飾演的「孫遠翥」也意外搶走不少觀眾目光。這名看似陽光溫柔、實則背負沉重家庭壓力的角色，隨著劇情走向悲劇結局，讓大批觀眾直呼心疼，劉小北也因此被封為「最意難平男二」。

劇中的孫遠翥出身偏遠小鎮，靠著自己的努力考進大城市、取得理想工作。他喜歡尚之桃（孫千飾），卻始終沒有把感情說出口，而是選擇用行動陪伴對方。尚之桃工作遇到難題時，他運用自己的專業能力協助她解決程式問題；得知她感嘆自己從沒收到過花，更連續一星期送上不同花束。

孫遠翥的暖心舉動，讓網友替他「抱不平」，甚至認為這種默默付出的性格，比井柏然飾演的男主「欒念」更有男友感。不過，角色真正令人揪心的地方，並不只是感情線，而是他始終逃不開的家庭重擔。

孫遠翥因為家人持續向他索取金錢，長期壓力逐漸將他逼到極限。劇情後段，他出現失眠、厭食等狀況，最終在抑鬱與疲憊中走向生命終點。劉小北的表演也成為劇集催淚名場面。

孫千曾分享拍攝這場戲的幕後細節。她當時一邊閱讀角色遺書、一邊進入情緒，導演則安排劉小北透過對講機念出遺書內容，讓她猝不及防地陷入悲傷，現場一度哭到停不下來。

據悉，1998年出生的劉小北曾在「贅婿」飾演「高秋」，與郭麒麟等人組成「贅婿聯盟」，憑著喜感角色累積知名度；之後在「追光的日子」演出學生「王放」，也曾參演「致命遊戲」、「迎風的青春」等。如今靠「早春晴朗」真正打開知名度，劉小北後續還有「嫁金釵」、「霧裡青」等作品待播，讓不少觀眾相當期待。

精華 FAQ

  • 他飾演的孫遠翥性格陽光溫柔，又會默默協助女主解決工作問題，還貼心送花，讓不少觀眾覺得他比男主更有男友感，因此意外圈粉。

  • 除了感情線上的隱忍，孫遠翥還長期承受家人不斷索取金錢的壓力，最後出現失眠、厭食等狀況，並在抑鬱與疲憊中走向悲劇結局。

  • 劉小北曾在《贅婿》飾演高秋，並參演《追光的日子》《致命遊戲》《迎風的青春》等作品；因《早春晴朗》走紅後，後續還有《嫁金釵》《霧裡青》待播。

上一則

古天樂拍電影慘虧？ 傳公司欠債上億拖6年被告了

下一則

「睡眠才是抗老終極武器」 46歲張柏芝比Jolin還早睡

延伸閱讀

打碎「早春晴朗」CP？ 「正牌女友」劉雯按讚井柏然 劇粉怒斥「掃興」

打碎「早春晴朗」CP？ 「正牌女友」劉雯按讚井柏然 劇粉怒斥「掃興」

金絲眼鏡＋西裝暴徒… 井柏然變身熟男醋王 「這句台詞」讓觀眾淪陷

金絲眼鏡＋西裝暴徒… 井柏然變身熟男醋王 「這句台詞」讓觀眾淪陷
井柏然「早春晴朗」演熟男火了 頂級身材獲封「5A級井區」

井柏然「早春晴朗」演熟男火了 頂級身材獲封「5A級井區」
對角色上心… 井柏然親筆寫「早春」片頭字體 網讚：欒念太有才了

對角色上心… 井柏然親筆寫「早春」片頭字體 網讚：欒念太有才了

熱門新聞

宋楚瑜(右)想起跟陳盈潔的情誼一度哽咽。（記者沈昱嘉／攝影）

直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」

2026-08-30 04:40
尤雅（左）和男友相隔30年重逢。（圖／尤雅提供）

玉女始祖尤雅藏愛30年「周潤發男友」曝光 離婚後奇蹟重逢

2026-09-02 23:50
申知原將臉遮住。圖／摘自韓網

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

2026-09-05 11:03
中國資深演員秦焰驚傳病逝，享壽72歲。（取材自微博）

「慶餘年」男星驚傳病逝 才不適住院1周 圈內好友悲痛悼念

2026-08-10 03:15
宋威龍在「驕陽似我」中飾演從外科醫生轉行從商的「林嶼森」。(圖／愛爾達電視提供)

網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂

2026-08-29 21:31
吳慷仁古裝扮相曝光。（取材自微博）

吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角

2026-09-05 23:45

超人氣

更多 >
懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈

懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈
巴菲特推薦「簡單投資法」 每月投入100美元 30年滾出22.6萬

巴菲特推薦「簡單投資法」 每月投入100美元 30年滾出22.6萬
這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮

這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮
吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角

吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角
摩羯不解釋 最容易把自己活成孤島的3星座

摩羯不解釋 最容易把自己活成孤島的3星座