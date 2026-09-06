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50歲林心如九寨溝被偶遇 彷彿一般遊客 素顏生圖瘋傳

娛樂新聞組╱即時報導
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林心如(左)大方和粉絲合照。(取材自微博)
林心如(左)大方和粉絲合照。(取材自微博)

50歲女星林心如近日現身四川九寨溝，被遊客偶遇並拍下多張照片，低調打扮與親民作風意外成為話題。她當天身穿黑色戶外外套、灰色休閒褲，戴著漁夫帽及墨鏡，沒有大批保鑣前呼後擁，乍看之下與一般遊客無異。相關生圖在社群平台流傳後，不少目擊遊客直呼「真人很美很美」，稱她幾乎沒有明星架子。

綜合媒體報導，林心如此次前往九寨溝並非私人旅遊，而是帶隊進行時尚雜誌封面拍攝，丈夫霍建華與女兒並未同行。她此前透露，9月底、10月初將投入自己自製自演的新劇拍攝，因此這次工作行程也安排在進組前。完成拍攝後，她隔天在社群帳號寫下「Home sweet home」，透露已順利返家。

與熒幕上妝容精緻、造型亮眼的形象相比，林心如當天以輕便造型現身，即使只化淡妝，依然被遊客讚賞氣色與皮膚狀態。照片中，她身形較熒幕造型略顯豐腴，側面也可看到些許雙下巴，但整體狀態自然鬆弛，反而獲得不少網友肯定。

最受討論的是她與遊客互動時展現的親切態度。面對合影要求，她幾乎都爽快答應，不僅主動靠近粉絲比出剪刀手，還大方與路人勾肩搭背拍照。聊天時，她甚至笑著自嘲「側面看都有雙下巴了」，完全沒有偶像包袱，讓現場氣氛相當輕鬆。

隨著照片在網路瘋傳，網友對她的真實狀態出現不同看法，有人驚嘆50歲仍保有青春氣息，也有人認為身材自然變化正是成熟階段的真實樣貌。

相較於過度修圖或刻意維持「凍齡」形象，林心如此次自然面對鏡頭、坦然自嘲的態度，反而讓不少人認為更具親和力，也再次引發外界對中年女星「自然老去」與「凍齡」的討論。

林心如(左)大方和粉絲合照。(取材自微博)
林心如(左)大方和粉絲合照。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 她並非私人旅遊，而是帶隊前往九寨溝進行時尚雜誌封面拍攝，並趕在進組拍新劇前完成工作行程，隔天也已回到家中。

  • 不少目擊者稱她本人很美、幾乎沒有明星架子；網友則對她50歲仍有青春感表示驚嘆，也有人認為自然變化更符合成熟階段的樣貌。

  • 她大方答應合照，還主動靠近比剪刀手、與路人勾肩搭背拍照；聊天時更自嘲側面看有雙下巴，展現輕鬆親切的一面。

林心如

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