嫁給愛情？張馨予背4萬元包包 陪丈夫挑選12萬的車

張馨予與丈夫何捷日前在廣州一處汽車展廳被偶遇，兩人低調看車。（視頻截圖）

張馨予與丈夫何捷日前在廣州一處汽車展廳被偶遇，兩人低調看車，張馨予背著價值近4萬元（人民幣，下同，約5960美元）的名牌包，陪丈夫挑選約12萬至15萬元的家用智能SUV ，現場互動自然，引發網友關注。據現場路透，何捷仔細了解車輛續航、自動泊車等配置，也不時向張馨予介紹車輛細節。

張馨予被偶遇支持老公挑選平價國產電動車 ，網友讚：「這才是真正在過日子」、「嫁對人比坐名車更重要」，形容這畫面充滿了「平凡夫妻的生活感」、「這就是嫁給愛情嗎」。

第一滴露珠報導，張馨予與何捷當天未有保鏢陪同，也沒有刻意戴口罩遮掩身分。張馨予身穿灰色背心搭配黑色短裙，長髮披散，手拿奶茶；何捷則穿灰綠色短袖衫，兩人以輕鬆打扮現身展廳。

報導稱，何捷看車時主要關注實用配置，從續航到自動泊車等逐一詢問。他並未只顧自己研究，而是時常轉身向張馨予講解。張馨予則站在一旁聽著，偶爾笑著點頭。從現場照片和影片來看，兩人全程互動低調。

有網友根據現場細節推測，張馨予夫妻看中的可能是一款售價約12萬至15萬元的家用智能SUV，甚至猜測大概率是小鵬Mona L03，但報導並未確認具體車型。

另一個受到關注的細節，是張馨予當天背著一款價值近4萬元的名牌包，卻陪丈夫挑選價格相對平實的國產家用車，相關畫面引起網友討論。

報導回顧，張馨予與何捷2018年結婚後一直較為低調。張馨予逐漸減少公開曝光，並定居廣州，生活重心更多放在家庭。兩人的日常包括遛娃、逛超市及戶外騎行，較少公開展現私人生活。

何捷平時也較少出現在娛樂新聞中。報導稱，他私下會親暱稱張馨予「小孩」，並協助處理出行規畫及生活瑣事。

何捷2025年從武警部隊轉業，之後入職廣州大學保衛處。此次夫妻一起看車，被報導視為兩人生活階段變化後的一次普通家庭活動。從被偶遇的畫面來看，兩人沒有隨行人員陪同，整體行程以挑選日常用車為主。

張馨予與丈夫何捷日前在廣州一處汽車展廳被偶遇，兩人低調看車。（視頻截圖）