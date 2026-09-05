吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角
優酷S+古裝劇「祝姑娘」近日在橫店開機，由陳麗君、魏哲鳴主演，台灣男星吳慷仁意外有演。過去以現代、懸疑及現實題材作品為主的吳慷仁，古裝螢幕形象相當少見，這次首度挑戰古裝角色，也被視為他跳出既有戲路、突破舒適圈。
「祝姑娘」改編自小說「祝姑娘今天掉坑了沒」，講述了祝纓(陳麗君飾)為求活路，破釜沉舟入官場後，在爭鬥的漩渦中殺出血路，走上權力巔峰的故事 。網傳吳慷仁可能飾演陳麗君的精神導師「王雲鶴」，而且戲分相當可觀。
對吳慷仁而言，出演古裝角色無疑是一次少見的戲路轉換。過去他的作品多集中在現代、懸疑及現實題材，包括「我們與惡的距離」、「模仿犯」、「有生之年」等，古裝作品相對稀缺。
吳慷仁近年事業重心放在中國影視市場，作品包含與孫儷合作的「危險關係」、電影「寒戰1994」。
吳慷仁談到赴大陸拍戲時，曾形容像是一次「全新的Review」，甚至要把自己當成新人，他透露自己過去曾婉拒一些劇本，原因之一是不想只是換一個市場，卻重複過去演過的角色類型。他認為，如果只是用過往經驗重複類似表演，「來這裡演戲就沒有意義了」。
不過中國影視產業近年迎來寒冬，曾捧紅吳慷仁、趙又廷、陳昊森等台灣男星的壹心娛樂創辦人楊天真，日前在Podcast節目中談及業界現況，直指如今影視作品開機率僅約三成，即使演員簽下合約也未必代表能順利開拍。
他現身橫店參與優酷S+古裝劇《祝姑娘》開機，這也是他首次挑戰古裝角色。對長期以現代、懸疑與現實題材見長的他來說，屬於明顯的戲路轉換。 消息指出，他可能飾演女主角陳麗君的精神導師「王雲鶴」，而且戲分不算少。若傳聞屬實，將會是他在古裝劇中相當重要的一個角色。 他近年把事業重心放在中國影視市場，也曾表示要把自己當新人重新學習。不過業界近期景氣轉弱，開機率約僅3成，簽約後未必能順利開拍。
精華 FAQ
他現身橫店參與優酷S+古裝劇《祝姑娘》開機，這也是他首次挑戰古裝角色。對長期以現代、懸疑與現實題材見長的他來說，屬於明顯的戲路轉換。
消息指出，他可能飾演女主角陳麗君的精神導師「王雲鶴」，而且戲分不算少。若傳聞屬實，將會是他在古裝劇中相當重要的一個角色。
他近年把事業重心放在中國影視市場，也曾表示要把自己當新人重新學習。不過業界近期景氣轉弱，開機率約僅3成，簽約後未必能順利開拍。
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