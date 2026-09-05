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井柏然遭疑「動刀」變雙眼皮 男神親解外貌變化「三眼皮」真相曝光

記者陳穎／即時報導
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井柏然早期的模樣(左圖)很青澀，現在則變得很有男人味(右圖)。(取材自微博)
井柏然早期的模樣(左圖)很青澀，現在則變得很有男人味(右圖)。(取材自微博)

中國男星井柏然最近憑「早春晴朗」再度受到關注，從早期選秀出道時的單眼皮、淺內雙青春偶像，到如今擁有明顯雙眼皮，外貌變化再次成為網友討論焦點。不少人好奇他是否曾接受眼部手術，面對外界疑問，井柏然過去多次親自回應，強調自己並沒有割雙眼皮，認為是年齡與身體狀態造成眼皮變化。

37歲的井柏然曾幽默回應外界質疑：「哥哥沒有割雙眼皮啊，哥哥就是年紀有些大了。」他解釋，隨著年齡增長，眼皮自然出現變化，因此才逐漸形成如今較明顯的雙眼皮。而談到雙眼皮究竟何時變得明顯，井柏然也曾在直播中分享拍攝「女心理師」時的經歷。當時他與楊紫合作，工作量相當密集，連續拍攝兩部作品，長達6個月幾乎都待在劇組，休息時間不足。

井柏然透露，當時整個人長期處於疲憊狀態，甚至笑稱自己是「累出雙眼皮」。直播過程中，他一邊分享這段經歷，一邊不停揉眼睛，從畫面中的狀態也能看出明顯疲倦。

有長期關注他的粉絲則指出，井柏然早期雖然以單眼皮為主，但其實帶有些許內雙；如今眼皮摺痕則明顯變寬，而且雙眼皮深淺也會隨著身體狀況有所不同。當疲憊程度較高時，甚至還可能出現俗稱的「三眼皮」。

因此，井柏然的眼型並非一直維持相同狀態，而是會受到年齡、疲勞及當下狀態影響。從單眼皮、雙眼皮到偶爾出現三眼皮，雖然外貌變化屢屢引發網友討論，但粉絲認為不論是哪一種眼型，井柏然都各有不同魅力。

精華 FAQ

  • 因他憑《早春晴朗》再受關注，網友也重提他從早期單眼皮、淺內雙到如今明顯雙眼皮的變化，因此再度引發是否動刀的猜測。

  • 他多次親自否認做過眼部手術，幽默表示自己沒有割雙眼皮，只是年紀大了，眼皮隨著年齡與身體狀態自然出現改變。

  • 粉絲認為他早期其實帶些內雙，如今眼摺變寬且深淺會變化；當他特別疲憊時，眼皮狀態還可能短暫出現俗稱的三眼皮。

楊紫

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