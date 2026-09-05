迪麗熱巴突變「不會騎腳踏車」 翻舊片驚見反差「真假熱巴」再掀熱議

迪麗熱巴造型多變，卻常傳出「真假熱巴」話題。（取材自微博）

中國女星迪麗熱巴 近年不時因外貌、妝髮及公開活動時的狀態引發討論，甚至在網路上衍生「假迪麗熱巴」、「克隆人」等說法。近日又有粉絲翻出她過去拍戲的幕後花絮，發現她騎腳踏車時動作略顯生疏，與早期戲劇中的相關畫面出現反差，意外讓「真假熱巴」話題再次登上討論區。

近日有網友重新挖出迪麗熱巴2021年拍攝「你是我的榮耀」時的幕後花絮。畫面中，她坐上腳踏車後似乎不太熟悉操作，動作顯得有些搖晃，身旁還有工作人員協助。當時迪麗熱巴也笑著透露，自己從小在新疆 長大，比較習慣騎馬，甚至笑稱腳踏車對她而言相當陌生。

不過，粉絲進一步翻出迪麗熱巴早期作品「麻辣變形計」及「克拉戀人」，發現她過去在劇情中都曾出現騎腳踏車的畫面，因此有人認為，既然曾經拍過相關戲碼，理論上應該不至於完全不熟悉，進而將兩段影像放在一起比較。

也因為前後畫面有所落差，部分網友再度將話題延伸至過去流傳的「真巴、假巴」說法，甚至有人將其視為「假熱巴」傳聞的佐證。不過，這些說法目前都屬於網路上的猜測與迷因，並沒有任何可靠證據證明迪麗熱巴存在所謂「替身」或「克隆人」。

「真假熱巴」話題近年已逐漸成為部分網友間的網路迷因，每當迪麗熱巴公開露面時的妝髮、造型或整體狀態有所不同，就容易再次引起討論。

值得注意的是，迪麗熱巴近期主演新劇「雖然不能同時擁有一切」，並挑戰一人分飾兩角，也讓部分網友聯想到近期再度出現的「真假熱巴」討論，甚至猜測是否與新劇宣傳有關。不過，目前該劇尚未正式定檔，相關說法也沒有獲得劇方證實。