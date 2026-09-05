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井柏然片酬是孫千的2.5倍「早春晴朗」暴紅掀價碼差距

記者趙大智／即時報導
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井柏然演藝資源豐富。(取材自instagram)
井柏然演藝資源豐富。(取材自instagram)

中國電視劇「早春晴朗」近期熱度持續攀升，主演片酬也成為外界討論焦點。據傳37歲井柏然片酬約1000萬人民幣，29歲孫千則約400萬人民幣，兩人價碼相差2.5倍。

井柏然更被指是劇組片酬最高的演員，外界分析，他如今的身價與早年累積的電影資源及市場知名度有密切關係。

井柏然的演藝路線很早便打下基礎。18歲進入演藝圈後，他曾與華誼兄弟合作近10年，從2007年至2016年間獲得公司大量資源挹注，陸續參與多部中港台大製作電影。2010年，他主演電影「全球熱戀」，不僅成為電影生涯的重要起點，也讓他拿下北京大學生電影節最佳新人，並入圍香港電影金像獎最佳新演員。

隨著知名度上升，井柏然陸續參演「血滴子」、「黃飛鴻之英雄有夢」等大型製作，也演出華誼兄弟出品的「失孤」，與劉德華合作。其中真正讓他人氣大幅攀升的，則是接替柯震東出演「捉妖記」，電影上映後創下亮眼票房成績，井柏然也因此躍升一線男星行列。2016年前後，他幾乎維持一年3至4部電影上映的工作量，累積相當可觀的市場聲量。

不過，2019年前後井柏然的電影邀約一度明顯減少，外界認為除了整體市場變化，也與華誼兄弟自身發展起伏有關。少了過去龐大資源支撐後，他反而嘗試不同類型作品，除了大IP電影，也參演劉若英執導的「後來的我們」，甚至加入婁燁執導的「風中有朵雨做的雲」，透過不同作品拓展戲路。

2021年後，井柏然逐漸將演藝重心轉向陸劇，維持一年約一至兩部作品的節奏。近年的「新生」獲得不錯口碑，如今再靠「早春晴朗」掀起新一波討論，讓他在37歲之際迎來事業第二春。即使期間邀約曾經歷高低起伏，但早年累積的電影履歷與知名度仍在，也成為如今片酬維持高檔的重要基礎。

相較之下，孫千的演藝資歷雖然同樣不短，發展路線卻相對低調。29歲的她畢業於中央戲劇學院表演系，出道後長時間在陸劇中累積經驗，過去多半擔任配角，或透過網路劇逐步建立知名度。演戲約8年後，她終於在「早春晴朗」擔任女主角，並與高人氣的井柏然搭檔，讓她的討論度明顯提升。

不過，孫千能否靠「早春晴朗」正式完成「升咖」，業界仍有不同聲音。中國經紀人李登科就對她的後續發展持保留態度，認為演員能否躍升頂流，CP粉所帶來的流量是重要關鍵，但他認為「早春晴朗」男女主角的CP感並不算強。

李登科分析，該劇雖以女主角視角切入情感故事，但劇情被認為與現實有所距離，加上作品中的高光時刻較多集中在男主角身上，因此他認為孫千即使因「早春晴朗」增加曝光度，能否進一步拉高市場咖位，仍有待後續作品與表現證明。

精華 FAQ

  • 據傳井柏然片酬約1000萬人民幣，孫千約400萬人民幣，兩人價碼相差2.5倍。外界也指出，井柏然是該劇片酬最高的演員。

  • 他早年獲華誼兄弟長期資源挹注，累積多部電影作品與獎項，並因《捉妖記》躍升一線男星。這些市場知名度與履歷，成為他片酬居高的基礎。

  • 孫千雖首次以女主角身分搭檔高人氣井柏然，討論度上升，但業界認為劇中男主高光更多、CP感不強，是否能真正完成升咖，仍要看後續作品表現。

香港 劉德華

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