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「前港姐亞軍」王菲宣布結婚 曬超大鑽戒湖上浪漫被求婚

記者廖福生／即時報導
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王菲與張子丰交往4年修成正果。(取材自instagram)
王菲與張子丰交往4年修成正果。(取材自instagram)

前港姐亞軍王菲與唱片公司太子爺兼歌手張子丰低調交往4年，感情始終相當穩定。沒想到今（5）日凌晨兩人突發驚喜，無預警在社群平台同步曬出求婚成功的好消息！張子丰這回花足心思，特地選在日落時分包下湖中央的一舟小船浪漫下跪，求婚畫面曝光後瞬間席捲各大社群，閃瞎大批網友。

談到求婚過程，張子丰坦言自己過去對人生相當迷茫，習慣獨來獨往的他，過去總覺得找不到歸屬感。直到遇見王菲，生活才重新充滿笑聲與幸福，更感性告白直呼對方是「老天爺派來的天使」。

張子丰打趣表示，兩人在一起後自己的生活習慣全被翻轉，現在連一個人睡覺或醒來都會感到不習慣，「有妳有我的地方，就是我們的家。」他也向準太太宣誓，未來要一起牽手成長，精彩地走完下半輩子。

女主角王菲隨後也曬出一連串甜蜜照，只見她手捧巨型紅玫瑰花束、戴上耀眼鑽戒，滿面春風喜悅藏不住。身為牡羊座的她笑言，自己過去是個極度「三分鐘熱度」的人，唯獨對張子丰每天都黏不煩。

王菲更加碼分享私下一段動人花絮。她透露先前朋友聚會上，有男性好友開玩笑抱著張子丰說「跟我在一起吧」，沒想到張子丰當下非常嚴肅地反駁：「不行！因為只有跟王菲在一起的張子丰，才是最好的張子丰，我不可能離開她！」這番霸氣又真摯的護愛宣言讓她深受感動。

面對外界一致誇讚張子丰是好男人，王菲也甜喊：「我知道啊！所以我選對人了，往後人生合作愉快！」兩人攜手邁入新階段，圈內好友與粉絲也紛紛留言送上祝福。

王菲曬出超大婚戒。(取材自instagram)
王菲曬出超大婚戒。(取材自instagram)

王菲與張子丰深情對望。(取材自instagram)
王菲與張子丰深情對望。(取材自instagram)

精華 FAQ

  • 兩人其實已經低調交往4年，感情一直相當穩定。這次在5日凌晨同步於社群平台分享求婚成功消息，才正式讓外界知道兩人準備邁向婚姻。

  • 他特地選在日落時分包下湖中央的小船，親自浪漫下跪求婚，並以精心安排的場景與超大鑽戒製造驚喜，畫面曝光後迅速引發網友熱議。

  • 王菲表示自己過去很容易三分鐘熱度，但和張子丰在一起卻每天都不覺得膩，還被對方真摯護愛的言行感動，因此直言自己選對人，往後人生合作愉快。

王菲

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