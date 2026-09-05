戲說從頭／關曉彤「生逢其時」 郭濤獲封「夢中情爹」

郭濤在年代劇「生逢其時」中飾演礦工父親，被網友封為「夢中情爹」。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 年代劇《生逢其時》以溫柔父愛翻新父親形象，郭濤飾演的齊愛華對白化病女兒齊時無條件守護，靠細節與情緒價值圈粉無數。

大陸電視劇中的父親形象，終於迎來一場溫柔的革新。近日，熱播年代劇「生逢其時」中，由郭濤飾演的礦工父親「齊愛華」，一改以往「掃興式家長」與窒息說教，改以無條件的接納與溫暖守護，圈粉無數觀眾。相關話題一度登上熱搜，引發廣大網友共鳴。

「生逢其時」將故事背景設定於20世紀80年代初的北方小鎮「青梧」，講述齊家與曹家在同一天誕下了齊時（關曉彤飾）與曹信（王子奇飾）的故事。女主角齊時因天生患有白化病，從小飽受外界的異樣眼光與非議。然而，成長路上的坎坷與敏感，全都被父親齊愛華溫柔接住。

在以往影視作品中，父親角色往往伴隨著嚴厲與否定，哪怕出於關愛，也總是夾雜著令人壓抑的「掃興感」。但齊愛華卻展現了極高的情緒價值。面對門口被貼符咒、街坊鄰居的冷嘲熱諷，他從不對女兒說「忍忍就過去了」，而是每一次都第一時間挺身而出，做女兒最堅實的後盾。

齊愛華的愛不僅僅停留在言語，更落實在生活微小的細節裡。女兒想上普通學校，他私下反覆找校長溝通；擔心女兒視力不好看不清黑板，他火速帶女兒配眼鏡、協調座位到第一排，甚至親手為女兒製作望遠鏡。

另一邊，由郭曉東飾演的鄰居曹父親，則代表著傳統的嚴苛管教，讓身為「別人家的孩子」的曹信背負沉重壓力。兩相對比下，齊愛華這種不挑剔、永遠給予正向回應的相處模式，被觀眾奉為「親子關係教科書」。

郭濤細膩自然的演繹，讓這份笨拙卻真摯的父愛具體可感。這場涉及「換子錯位」與時代浪潮的人性故事，最終在齊愛華無條件的守護下，治癒了齊時，也治癒了螢幕前的萬千觀眾，被網友封為新一代的「夢中情爹」。