身形圓潤不少又復胖？ 賈玲笑著坦言：實在維持不住

賈玲減重後，體態變化依舊備受關注。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 賈玲因為《熱辣滾燙》狠減50公斤後體態回升，再度引發熱議，她則坦然表示維持極低體重太難，反而獲得不少網友支持。

曾為大陸電影「熱辣滾燙」狠減50公斤的大陸女星賈玲 ，近日因體態變化再度登上熱搜。她公開露面時被發現臉龐與身形較電影上映時圓潤不少，「身材復胖」話題再度登上熱搜。面對外界關注，她沒有刻意迴避，反而笑著坦言，「可不就反彈了嘛，實在維持不住」。坦率態度引來大批網友支持。

賈玲當年為了演出「熱辣滾燙」中的拳擊手杜樂瑩，曾進行長達數月的極端減重 。據悉，她拍攝前期一度增重至約100多公斤，之後為符合角色後半段的身體狀態，在8個月左右減掉50公斤，最低體重曾降至約55公斤，讓她「為角色拚命」的敬業形象深植觀眾心中。

不過，這種身材顯然不容易長期維持。賈玲過去曾形容，為角色瘦身是一種近乎「特種兵式」表演方式，必須嚴格控制飲食並配合高強度訓練，目的在於完成角色，而不是讓自己一輩子活在極端體重管理之中。

因此，當外界將焦點放在她「胖回來」時，賈玲並沒有把體重反彈視為失敗，反而選擇坦然面對。她也曾談到，如果長期為了維持極低體重而每天嚴格節食、瘋狂運動，生活反而會失去原本的樂趣。

令人意外的是，這次「復胖」話題並未像外界想像般引發大量批評，反而出現不少暖心留言。許多網友看到賈玲重新露出熟悉的圓潤臉龐，直呼「熟悉的玲兒又回來了」，更有人認為，「敢瘦下來是敬業，敢胖回來是生活」，相關話題引起熱議。