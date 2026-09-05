身形圓潤不少又復胖？ 賈玲笑著坦言：實在維持不住
賈玲因為《熱辣滾燙》狠減50公斤後體態回升，再度引發熱議，她則坦然表示維持極低體重太難，反而獲得不少網友支持。
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賈玲因為《熱辣滾燙》狠減50公斤後體態回升，再度引發熱議，她則坦然表示維持極低體重太難，反而獲得不少網友支持。
曾為大陸電影「熱辣滾燙」狠減50公斤的大陸女星賈玲，近日因體態變化再度登上熱搜。她公開露面時被發現臉龐與身形較電影上映時圓潤不少，「身材復胖」話題再度登上熱搜。面對外界關注，她沒有刻意迴避，反而笑著坦言，「可不就反彈了嘛，實在維持不住」。坦率態度引來大批網友支持。
賈玲當年為了演出「熱辣滾燙」中的拳擊手杜樂瑩，曾進行長達數月的極端減重。據悉，她拍攝前期一度增重至約100多公斤，之後為符合角色後半段的身體狀態，在8個月左右減掉50公斤，最低體重曾降至約55公斤，讓她「為角色拚命」的敬業形象深植觀眾心中。
不過，這種身材顯然不容易長期維持。賈玲過去曾形容，為角色瘦身是一種近乎「特種兵式」表演方式，必須嚴格控制飲食並配合高強度訓練，目的在於完成角色，而不是讓自己一輩子活在極端體重管理之中。
因此，當外界將焦點放在她「胖回來」時，賈玲並沒有把體重反彈視為失敗，反而選擇坦然面對。她也曾談到，如果長期為了維持極低體重而每天嚴格節食、瘋狂運動，生活反而會失去原本的樂趣。
令人意外的是，這次「復胖」話題並未像外界想像般引發大量批評，反而出現不少暖心留言。許多網友看到賈玲重新露出熟悉的圓潤臉龐，直呼「熟悉的玲兒又回來了」，更有人認為，「敢瘦下來是敬業，敢胖回來是生活」，相關話題引起熱議。
她因公開露面時體態比《熱辣滾燙》上映時圓潤不少，被外界解讀為「復胖」，因此再次登上熱搜，討論焦點集中在身形變化與體重反彈。 她沒有迴避外界關注，反而笑著說「可不就反彈了嘛，實在維持不住」，並表示長期維持極低體重太辛苦，生活也會失去樂趣。 她為角色曾在約8個月內減掉50公斤，最低體重到約55公斤，靠的是嚴格飲食與高強度訓練。這次回復圓潤後，多數網友反而留言支持，認為她敢瘦敢胖都很真實。
精華 FAQ
她因公開露面時體態比《熱辣滾燙》上映時圓潤不少，被外界解讀為「復胖」，因此再次登上熱搜，討論焦點集中在身形變化與體重反彈。
她沒有迴避外界關注，反而笑著說「可不就反彈了嘛，實在維持不住」，並表示長期維持極低體重太辛苦，生活也會失去樂趣。
她為角色曾在約8個月內減掉50公斤，最低體重到約55公斤，靠的是嚴格飲食與高強度訓練。這次回復圓潤後，多數網友反而留言支持，認為她敢瘦敢胖都很真實。
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