「瘋狂的賽車」?2周連2摔 黃渤騎車骨折自嘲：跟戲裡一樣
52歲金馬影帝黃渤騎自行車轉彎摔倒，造成鎖骨骨折住院，且這已是他2周內第二次因騎車受傷，仍以幽默態度面對並完成節目录製。
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52歲金馬影帝黃渤騎自行車轉彎摔倒，造成鎖骨骨折住院，且這已是他2周內第二次因騎車受傷，仍以幽默態度面對並完成節目录製。
52歲大陸演員、金馬影帝黃渤，驚爆騎自行車受傷住院，引發外界高度關注。近日，他在社交媒體上分享了一段在病床上拍攝的影片，只見他戴著氧氣面罩靜養，床頭診斷卡清晰寫著「鎖骨骨折（確診）」及「跌倒（墜床）高危」等警示標語。
黃渤透露，事發當時他正在家門口附近騎乘公路自行車，不料在轉彎時意外摔倒，直接被送進醫院。他打趣道，「自行車一拐彎就拐到這兒來了，跟戲裡面拍的是真一模一樣」。影片最後，他甚至在醫院走廊清唱「多麼痛的領悟」，用幽默化解病痛。
事實上，這已是他短短兩周內第二次因騎車受傷。早在8月22日現身那英北京演唱會時，黃渤左手就戴著護具，當時那英透露他因騎自行車鍛鍊摔傷手部。這次又因摔車導致鎖骨骨折，術前更需嚴格禁食、臥床靜養，連夾菜都難以伸展，讓他笑稱，「不是不吃菜，是夠不著」。
他說：「這回算是用自己的鎖骨換了個提醒，騎車千萬不能一心二用，要一心一意呀，等我好了，爬出坑兒了，還要接著騎，認認真真地、小小心心地、愉愉快快地、安安全全地騎。」
對此，許多網友紛紛留言祝福，也有人拿他過去的電影作品開玩笑稱「這下真成『瘋狂的賽車』了」，更有網友打趣說演員吳磊要負點責任，因為是他把黃渤帶進騎行坑裡的。
據悉，他在鎖骨骨折後，仍忍痛打著石膏、吊著胳膊，堅持完成「喜劇之王單口季」總決賽的錄製，隨後才暫停行程臥床靜養。
他在家門口附近騎公路自行車時轉彎失控摔倒，送醫後確認鎖骨骨折，病床診斷卡也標示跌倒高危，之後需住院、禁食並臥床靜養。 因為在這次鎖骨骨折前，黃渤8月22日出席那英北京演唱會時，左手就已戴著護具，當時外界就得知他先前騎車鍛鍊時曾摔傷手部。 他一邊以「跟戲裡一樣」自嘲，一邊在醫院走廊清唱化解尷尬，也表示要記取教訓安全騎車；即使打石膏吊手，仍完成《喜劇之王單口季》總決賽錄製。
精華 FAQ
他在家門口附近騎公路自行車時轉彎失控摔倒，送醫後確認鎖骨骨折，病床診斷卡也標示跌倒高危，之後需住院、禁食並臥床靜養。
因為在這次鎖骨骨折前，黃渤8月22日出席那英北京演唱會時，左手就已戴著護具，當時外界就得知他先前騎車鍛鍊時曾摔傷手部。
他一邊以「跟戲裡一樣」自嘲，一邊在醫院走廊清唱化解尷尬，也表示要記取教訓安全騎車；即使打石膏吊手，仍完成《喜劇之王單口季》總決賽錄製。
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