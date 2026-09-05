我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

秋天能繼續結果收成 夏末整理花園別急著剷除它們

「能回來是幸，不能回來是命」美台連線紀念黑蝙蝠中隊

「瘋狂的賽車」?2周連2摔 黃渤騎車骨折自嘲：跟戲裡一樣

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃渤分享戴著氧氣面罩躺在病床上的畫面。(取材自微博)
黃渤分享戴著氧氣面罩躺在病床上的畫面。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

52歲金馬影帝黃渤騎自行車轉彎摔倒，造成鎖骨骨折住院，且這已是他2周內第二次因騎車受傷，仍以幽默態度面對並完成節目录製。

52歲大陸演員、金馬影帝黃渤，驚爆騎自行車受傷住院，引發外界高度關注。近日，他在社交媒體上分享了一段在病床上拍攝的影片，只見他戴著氧氣面罩靜養，床頭診斷卡清晰寫著「鎖骨骨折（確診）」及「跌倒（墜床）高危」等警示標語。

黃渤透露，事發當時他正在家門口附近騎乘公路自行車，不料在轉彎時意外摔倒，直接被送進醫院。他打趣道，「自行車一拐彎就拐到這兒來了，跟戲裡面拍的是真一模一樣」。影片最後，他甚至在醫院走廊清唱「多麼痛的領悟」，用幽默化解病痛。

事實上，這已是他短短兩周內第二次因騎車受傷。早在8月22日現身那英北京演唱會時，黃渤左手就戴著護具，當時那英透露他因騎自行車鍛鍊摔傷手部。這次又因摔車導致鎖骨骨折，術前更需嚴格禁食、臥床靜養，連夾菜都難以伸展，讓他笑稱，「不是不吃菜，是夠不著」。

他說：「這回算是用自己的鎖骨換了個提醒，騎車千萬不能一心二用，要一心一意呀，等我好了，爬出坑兒了，還要接著騎，認認真真地、小小心心地、愉愉快快地、安安全全地騎。」

對此，許多網友紛紛留言祝福，也有人拿他過去的電影作品開玩笑稱「這下真成『瘋狂的賽車』了」，更有網友打趣說演員吳磊要負點責任，因為是他把黃渤帶進騎行坑裡的。

據悉，他在鎖骨骨折後，仍忍痛打著石膏、吊著胳膊，堅持完成「喜劇之王單口季」總決賽的錄製，隨後才暫停行程臥床靜養。

精華 FAQ

  • 他在家門口附近騎公路自行車時轉彎失控摔倒，送醫後確認鎖骨骨折，病床診斷卡也標示跌倒高危，之後需住院、禁食並臥床靜養。

  • 因為在這次鎖骨骨折前，黃渤8月22日出席那英北京演唱會時，左手就已戴著護具，當時外界就得知他先前騎車鍛鍊時曾摔傷手部。

  • 他一邊以「跟戲裡一樣」自嘲，一邊在醫院走廊清唱化解尷尬，也表示要記取教訓安全騎車；即使打石膏吊手，仍完成《喜劇之王單口季》總決賽錄製。

上一則

井柏然手寫「早春晴朗」片頭標題 全網狂讚：審美完全線上

下一則

凱蒂佩芮大方談愛 讚加國前總理杜魯多是「真命天子」

延伸閱讀

黃渤騎自行車摔傷住院 「戴氧氣罩續命」傷勢近況曝光

黃渤騎自行車摔傷住院 「戴氧氣罩續命」傷勢近況曝光
趙寅成騎馬飆柏油路玩命…膝蓋才剛開完刀

趙寅成騎馬飆柏油路玩命…膝蓋才剛開完刀
瀋海高速驚悚一幕 清涼女騎飆速200 還單手與保時捷對拍

瀋海高速驚悚一幕 清涼女騎飆速200 還單手與保時捷對拍
韓女市場街騎滑板車遭撞亡 母:想抱抱女兒但做不到

韓女市場街騎滑板車遭撞亡 母:想抱抱女兒但做不到

熱門新聞

宋楚瑜(右)想起跟陳盈潔的情誼一度哽咽。（記者沈昱嘉／攝影）

直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」

2026-08-30 04:40
宋威龍在「驕陽似我」中飾演從外科醫生轉行從商的「林嶼森」。(圖／愛爾達電視提供)

網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂

2026-08-29 21:31
尤雅（左）和男友相隔30年重逢。（圖／尤雅提供）

玉女始祖尤雅藏愛30年「周潤發男友」曝光 離婚後奇蹟重逢

2026-09-02 23:50
中國資深演員秦焰驚傳病逝，享壽72歲。（取材自微博）

「慶餘年」男星驚傳病逝 才不適住院1周 圈內好友悲痛悼念

2026-08-10 03:15
范曉萱開心地跟觀眾打招呼。記者王聰賢／攝影

范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌陀佛

2026-08-30 13:16
梅啟明(右)梅媽最後也是走向母子感情破裂。（聯合報系資料照）

梅艷芳媽驟逝爆家醜 哥哥帶小三奔喪 元配氣炸怒揭20年家族恩怨

2026-08-31 19:32

超人氣

更多 >
9月3生肖迎來翻身運 告別事業低潮 商機、貴人接連上門

9月3生肖迎來翻身運 告別事業低潮 商機、貴人接連上門
Costco隱藏這款「超級食物」2分半上桌、每小包僅1元多

Costco隱藏這款「超級食物」2分半上桌、每小包僅1元多
桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追

桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追
聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對

聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對
美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底

美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底