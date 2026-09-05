「瘋狂的賽車」?2周連2摔 黃渤騎車骨折自嘲：跟戲裡一樣

黃渤分享戴著氧氣面罩躺在病床上的畫面。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 52歲金馬影帝黃渤騎自行車轉彎摔倒，造成鎖骨骨折住院，且這已是他2周內第二次因騎車受傷，仍以幽默態度面對並完成節目录製。

52歲大陸演員、金馬影帝黃渤，驚爆騎自行車受傷住院，引發外界高度關注。近日，他在社交媒體上分享了一段在病床上拍攝的影片，只見他戴著氧氣面罩靜養，床頭診斷卡清晰寫著「鎖骨骨折（確診）」及「跌倒（墜床）高危」等警示標語。

黃渤透露，事發當時他正在家門口附近騎乘公路自行車，不料在轉彎時意外摔倒，直接被送進醫院。他打趣道，「自行車一拐彎就拐到這兒來了，跟戲裡面拍的是真一模一樣」。影片最後，他甚至在醫院走廊清唱「多麼痛的領悟」，用幽默化解病痛。

事實上，這已是他短短兩周內第二次因騎車受傷。早在8月22日現身那英北京演唱會時，黃渤左手就戴著護具，當時那英透露他因騎自行車鍛鍊摔傷手部。這次又因摔車導致鎖骨骨折，術前更需嚴格禁食、臥床靜養，連夾菜都難以伸展，讓他笑稱，「不是不吃菜，是夠不著」。

他說：「這回算是用自己的鎖骨換了個提醒，騎車千萬不能一心二用，要一心一意呀，等我好了，爬出坑兒了，還要接著騎，認認真真地、小小心心地、愉愉快快地、安安全全地騎。」

對此，許多網友紛紛留言祝福，也有人拿他過去的電影作品開玩笑稱「這下真成『瘋狂的賽車』了」，更有網友打趣說演員吳磊要負點責任，因為是他把黃渤帶進騎行坑裡的。

據悉，他在鎖骨骨折後，仍忍痛打著石膏、吊著胳膊，堅持完成「喜劇之王單口季」總決賽的錄製，隨後才暫停行程臥床靜養。