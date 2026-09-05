我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

秋天能繼續結果收成 夏末整理花園別急著剷除它們

「能回來是幸，不能回來是命」美台連線紀念黑蝙蝠中隊

井柏然螢幕初吻是她… 1張舊照揭與Baby「17年神仙友情」

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一張井柏然(右)靠在Angelababy(左)肩上的照片，近日被網友挖出。(取材...
一張井柏然(右)靠在Angelababy(左)肩上的照片，近日被網友挖出。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

一張井柏然靠肩Baby的舊照掀起回憶潮，外界重提兩人自2009年合作結識、伴郎遞婚戒到綜藝互動的17年深厚友情。

一張多年前的靠肩舊照，意外讓大陸藝人井柏然與Angelababy(楊穎，Baby)長達17年的友情再次登上熱搜。近日有網友「考古」兩人2016年宣傳電影「微微一笑很傾城」後台合照，只見井柏然自然靠在Baby肩上，兩人神情輕鬆，沒有刻意營造親密感，卻流露出熟識多年的默契。隨著照片瘋傳，「井柏然曾為Baby遞婚戒」等話題也再度被翻出，掀起一波娛樂圈友情回憶殺。

兩人的緣分可以追溯到2009年，當時同樣19歲的井柏然與Baby因電影「全城熱戀」結識，兩人在片中演出情侶，留下彼此的銀幕初吻。之後兩人再合作「全球熱戀」；2016年又搭檔電影版「微微一笑很傾城」，一路從青澀新人走到各自立足演藝圈，戲裡有感情線，戲外則成為好友。

這段友情最經典的畫面之一，莫過於Baby與黃曉明2015年舉行世紀婚禮時，井柏然以伴郎身分現身，親手將婚戒遞上。當時他在現場展現「損友兼知己」的真性情，被問到祝福時不忘幽默調侃，甚至感性表示希望自己有一天也能成為像黃曉明一樣的人，因為「他娶走了我最好的朋友」，這番話如今再被網友翻出，依然令人動容。

除了大銀幕與婚禮現場，兩人在綜藝上的互動也展現出絕佳默契。過去在「奔跑吧兄弟」中，井柏然作為嘉賓登場時，兩人一見面就秒變「互坑」模式，但在遊戲環節井柏然又毫不猶豫全心力挺Baby；而在「嚮往的生活」中，兩人同框時的自然互動與眼神默契，更是不用多言語就能秒懂對方心思，貼心與照顧盡在不言中。

多年來，兩人也不時公開支持彼此。Baby過去上綜藝時，井柏然曾到場力挺，更曾在受訪談及兩人交情時，感性提到「永遠停在19歲的遇見」。雖然兩人近年各自忙於工作，公開同框機會不如過去頻繁，但友情並未淡去。

不少網友看完照片後感嘆，從19歲一路走到現在，能在變動快速的演藝圈保有一名認識多年的知己並不容易。有人留言稱「這才是真正的神仙友情」，也有人認為，比起轟轟烈烈的感情，能在人生不同階段始終保有一位老朋友，更是一種難得的幸運。

井柏然(左)與Angelababy(右)有著長達17年的友情。(取材自微博)
井柏然(左)與Angelababy(右)有著長達17年的友情。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 兩人是在2009年合作電影《全城熱戀》時認識，當時都只有19歲，片中飾演情侶，也留下彼此的銀幕初吻，成為日後長年友情的起點。

  • 最經典的畫面是2015年Baby與黃曉明舉行婚禮時，井柏然以伴郎身分到場，還親手遞上婚戒，並以幽默又感性的話語表達祝福，讓人印象深刻。

  • 因為兩人從19歲相識到現在，歷經電影合作、婚禮見證與綜藝互動，始終保持自然默契與互相支持，即使近年同框減少，友情依然沒有淡去。

Angelababy 黃曉明

上一則

凱蒂佩芮大方談愛 讚加國前總理杜魯多是「真命天子」

下一則

井柏然片酬是孫千的2.5倍「早春晴朗」暴紅掀價碼差距

延伸閱讀

6年低調戀 井柏然「早春晴朗」熱播 劉雯機場刻意分開走

6年低調戀 井柏然「早春晴朗」熱播 劉雯機場刻意分開走
井柏然放話「送房送衣」…白敬亭火速P圖討債 「183神仙友誼」掀熱議

井柏然放話「送房送衣」…白敬亭火速P圖討債 「183神仙友誼」掀熱議
命運早安排？孫千3年前舊照被挖 驚見「同框」早春、井柏然

命運早安排？孫千3年前舊照被挖 驚見「同框」早春、井柏然
井柏然「正宮」現身打碎CP？劉雯按讚「早春」挨轟掃興

井柏然「正宮」現身打碎CP？劉雯按讚「早春」挨轟掃興

熱門新聞

宋楚瑜(右)想起跟陳盈潔的情誼一度哽咽。（記者沈昱嘉／攝影）

直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」

2026-08-30 04:40
宋威龍在「驕陽似我」中飾演從外科醫生轉行從商的「林嶼森」。(圖／愛爾達電視提供)

網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂

2026-08-29 21:31
尤雅（左）和男友相隔30年重逢。（圖／尤雅提供）

玉女始祖尤雅藏愛30年「周潤發男友」曝光 離婚後奇蹟重逢

2026-09-02 23:50
中國資深演員秦焰驚傳病逝，享壽72歲。（取材自微博）

「慶餘年」男星驚傳病逝 才不適住院1周 圈內好友悲痛悼念

2026-08-10 03:15
范曉萱開心地跟觀眾打招呼。記者王聰賢／攝影

范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌陀佛

2026-08-30 13:16
梅啟明(右)梅媽最後也是走向母子感情破裂。（聯合報系資料照）

梅艷芳媽驟逝爆家醜 哥哥帶小三奔喪 元配氣炸怒揭20年家族恩怨

2026-08-31 19:32

超人氣

更多 >
9月3生肖迎來翻身運 告別事業低潮 商機、貴人接連上門

9月3生肖迎來翻身運 告別事業低潮 商機、貴人接連上門
Costco隱藏這款「超級食物」2分半上桌、每小包僅1元多

Costco隱藏這款「超級食物」2分半上桌、每小包僅1元多
桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追

桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追
聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對

聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對
美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底

美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底