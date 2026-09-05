對角色上心… 井柏然親筆寫「早春」片頭字體 網讚：欒念太有才了

井柏然親自為「早春晴朗」手寫片頭標題。(取材自微博)

大陸男星井柏然搭檔孫千主演的都市愛情劇「早春晴朗」正在熱播，除了男女主角極具張力的感情線引發討論外，劇集中別具一格的手寫片頭標題，也成為全網關注細節。據劇組官方證實，在劇本圍讀階段，井柏然就主動提議手寫片頭標題，他前後調整了17版手稿，最終才定案。

在「早春晴朗」中，每集的片頭小標題如「職場不是過家家」、「救命之恩，以身相許」、「跟我回家」等，皆以瀟灑飄逸、舒展大氣的手寫字體呈現，營造出濃厚的文藝氛圍與情緒感染力。

許多觀眾在得知這是井柏然的親筆墨寶後紛紛大讚，「欒念太有才了」、「字如其人，審美完全線上」、「連片頭細節都親自執筆，足見對角色的上心與誠意」，有人甚至表示為了欣賞這份精緻質感，追劇時根本捨不得跳過片頭。

其實，井柏然不是第一次因為字跡出圈。早在2015年，他就曾憑藉親筆書寫的3000個常用漢字正式入駐字庫，成為新生代亦人中首位擁有專屬字體的男演員。據悉，這筆版權費高達300萬元人民幣，但井柏然將這筆收益悉數投入公益，傳為佳話。

演藝圈中靠字跡征服觀眾的才子才女其實不在少數。像是演藝圈知名的才女徐靜蕾，從小深厚書法功底讓她早在2007年就擁有了專屬的「方正靜蕾簡體」；實力派演員羅雲熙亦曾多次在主演劇集的宣傳海報上親筆題字，剛勁有力的字體頗具硬筆書法大家風範；而新生代演員張凌赫也常在社群平台分享手寫墨寶，瀟灑飄逸的筆觸驚豔眾人，讓觀眾直呼「字如其人」的魅力果然擋不住。

井柏然的字被讚「字如其人，審美完全線上」。(取材自微博)