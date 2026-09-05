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娛樂圈最體面前任…陳思誠、佟麗婭帶兒聚餐 網讚：成熟育兒典範

娛樂新聞組／即時報導
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佟麗婭給予陳思誠和朵朵充分的獨處空間，被讚大方得體。(取材自微博)
佟麗婭給予陳思誠和朵朵充分的獨處空間，被讚大方得體。(取材自微博)

近日，知名娛樂八卦媒體拍到陳思誠與佟麗婭久違合體，帶着10歲的兒子「朵朵」一同在餐廳聚餐。離婚五年後，兩人再次同框，沒有絲毫尷尬與疏離，溫馨和諧的家庭氣氛引發網友熱烈討論。

當天，陳思誠身穿卡其色外套搭配短褲，十分休閒；佟麗婭則身穿條紋襯衫裙，綁著高馬尾，少女感十足。用餐結束後，一家三口步出飯店。隨後，佟麗婭面帶笑容留在餐廳門口耐心等待，陳思誠則帶著兒子在附近的園區遛彎散步。

畫面中可見，10歲的朵朵長高了不少，眉眼輪廓酷似父親陳思誠。在散步時，朵朵緊緊黏在父親身側，展現出對爸爸的深厚依戀，陳思誠也溫柔地拍著兒子的肩膀。而佟麗婭則給予父子倆充分的獨處空間，態度大方得體。

其實，陳思誠與佟麗婭自2021年官宣離婚以來，一直被譽為娛樂圈「最體面前任」。兩人從未公開攻擊或抹黑對方，始終保持著老友與家人的關係。陳思誠不僅連續多年卡點為佟麗婭送上生日祝福，在兒子的生日宴、重要表演及重要節日等關鍵時刻，兩人也從不缺席。

對此，許多網友紛紛留言按讚賞兩人的成熟態度，並稱，「這才是健康且體面的離異關係」、「離婚不代表要變成仇人」、「這樣的育兒觀值得學習」、「只要真心對孩子好，形式並不重要」。

精華 FAQ

  • 兩人被拍到與10歲兒子朵朵一同在餐廳聚餐，之後還一起步出飯店。陳思誠帶兒子到附近園區散步，佟麗婭則留在門口等待，整體氣氛自然和諧。

  • 因為兩人離婚後沒有公開互相攻擊或抹黑，反而長期維持像朋友和家人般的關係。無論是生日、節日或孩子重要場合，雙方都願意共同出席支持。

  • 重點在於即使婚姻結束，父母仍能以孩子為優先，保持尊重與合作。佟麗婭主動給父子空間，陳思誠陪伴兒子散步，呈現出健康、成熟的共同育兒方式。

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