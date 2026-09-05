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井柏然衣品神話再現… 帶120套私服進劇組 親自打造「欒念」高級感

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井柏然一向有「內娛移動衣櫃」封號。(取材自微博)
井柏然一向有「內娛移動衣櫃」封號。(取材自微博)

大陸男星井柏然近日因新劇「早春晴朗」的精緻造型與獨到審美再度成為話題焦點，「井柏然衣品」更登上社群平台熱搜。他在劇中飾演廣告公司高管「欒念」，除了演技獲得好評，還自帶超過120套私服進組，並親自參與男主造型設計，從西裝、鞋履到眼鏡、配件都精挑細選，讓「內娛移動衣櫃」封號再度受到關注。

不同於過去職場劇常見的黑色西裝、白襯衫制式搭配，井柏然此次將自身累積多年的時尚品味融入角色，挑選香奈兒、YSL等精品品牌服裝，搭配個人私服，讓「欒念」在職場菁英的身分之外，多了一層鮮明的個人風格。

更值得注意的是，他並非單純把戲服當成造型展示，而是將穿搭融入人物塑造。劇情前期，「欒念」個性冷淡、克制，服裝多採冷色系西裝，搭配整齊俐落的剪裁與繫緊的領帶，營造出明顯的距離感。

隨著角色逐漸卸下心防，他的服裝也開始出現變化，暖色針織衫、較寬鬆的領口與柔軟材質增加，視覺上少了幾分銳利，多了些鬆弛感，讓人物心境轉折不只靠台詞和表情，也透過服裝悄悄呈現。

井柏然的「衣品神話」其實早已不是第一次成為娛樂圈話題。2015年參加「花兒與少年2」時，楊洋曾看中他身上的白色T恤，井柏然乾脆脫下相贈，留下經典畫面。男星白敬亭過去也曾透露，和井柏然一起出門時，必須提前很久思考穿什麼，足見他的穿搭品味在圈內早有名氣。

而井柏然私下的穿衣風格，其實並不追求繁複。他偏愛黑、白、灰、米色、卡其等低飽和色調，重視亞麻、羊絨等材質本身的質感，也較少使用大面積Logo，維持簡約卻講究的路線。

如今「早春晴朗」熱播，井柏然再次靠「衣品」衝上熱搜，也讓觀眾看到，對他而言，服裝並不只是明星光環的一部分，更可以成為角色塑造的重要工具。當穿得好看之外還能穿出人物個性，「職場西裝天花板」的稱號自然也就有了更多說服力。

精華 FAQ

  • 他不只自帶超過120套私服進組，還親自參與男主造型設計，從西裝、鞋履到眼鏡與配件都細心挑選，讓角色兼具職場菁英氣質與個人風格。

  • 劇情前期以冷色系西裝、俐落剪裁和繫緊領帶呈現距離感；隨角色逐步敞開心防，則換上暖色針織衫與較柔軟材質，讓心境轉折能被看見。

  • 他早在《花兒與少年2》就因穿搭引發關注，白敬亭也曾說和他出門要先想好穿什麼；他私下偏好低飽和色與高質感材質，簡約卻很講究。

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對角色上心… 井柏然親筆寫「早春」片頭字體 網讚：欒念太有才了

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