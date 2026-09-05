比「欒念」更適合當男友？ 「早春」男二溫柔圈粉 悲劇結局逼哭全網

劉小北飾演的「孫遠翥」被封為「最意難平男二」。(取材自微博)

隨著都市愛情劇「早春晴朗」熱播，除了主演井柏然、孫千話題升溫，劇中男二劉小北飾演的「孫遠翥」也意外搶走不少觀眾目光。這名看似陽光溫柔、實則背負沉重家庭壓力的角色，隨著劇情走向悲劇結局，讓大批觀眾直呼心疼，劉小北也因此被封為「最意難平男二」。

劇中的孫遠翥出身偏遠小鎮，靠著自己的努力考進大城市、取得理想工作。他喜歡尚之桃（孫千飾），卻始終沒有把感情說出口，而是選擇用行動陪伴對方。尚之桃工作遇到難題時，他運用自己的專業能力協助她解決程式問題；得知她感嘆自己從沒收到過花，更連續一星期送上不同花束。

孫遠翥的暖心舉動，讓網友替他「抱不平」，甚至認為這種默默付出的性格，比井柏然飾演的男主「欒念」更有男友感。不過，角色真正令人揪心的地方，並不只是感情線，而是他始終逃不開的家庭重擔。

孫遠翥因為家人持續向他索取金錢，長期壓力逐漸將他逼到極限。劇情後段，他出現失眠、厭食等狀況，最終在抑鬱與疲憊中走向生命終點。劉小北的表演也成為劇集催淚名場面。

孫千曾分享拍攝這場戲分的幕後細節。她當時一邊閱讀角色遺書、一邊進入情緒，導演則安排劉小北透過對講機念出遺書內容，讓她猝不及防地陷入悲傷，現場一度哭到停不下來。

據悉，1998年出生的劉小北曾在「贅婿」飾演「高秋」，與郭麒麟等人組成「贅婿聯盟」，憑著喜感角色累積知名度；之後在「追光的日子」演出學生「王放」，也曾參演「致命遊戲」、「迎風的青春」等。如今靠「早春晴朗」真正打開知名度，劉小北後續還有「嫁金釵」、「霧裡青」等作品待播，讓不少觀眾相當期待。