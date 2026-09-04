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46歲張柏芝沒工作絕不熬夜 「上床時間」驚呆眾人

記者廖福生／即時報導
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46歲的張柏芝狀態仍保養得十分完美。(取材自Instagram)
46歲的張柏芝狀態仍保養得十分完美。(取材自Instagram)

46歲香港女星張柏芝即便已是3個孩子的媽媽，每次亮相憑藉極佳的膚質與身材，依舊是演藝圈的凍齡天花板。外界常以為她是靠昂貴保養品或醫美維持，但她近日受訪時卻打破大眾迷思，透露「睡眠」才是女人抗老的終極武器，更曝光了自己近乎嚴苛的超狂自律作息。

張柏芝透露，自己只要沒工作就絕不熬夜，最近甚至提早到「晚上8點40分」就已經在床上準備入睡。這個超前躺平的時間一出，不只讓現場工作人員當場傻眼崩潰直呼「天啊，我的生活才剛開始！」

消息曝光後也在網路上掀起熱議。網友紛紛笑稱自己這時間才剛吃完晚餐，更發現這個入睡時間比以「養生天后」著稱、標榜9點上床的蔡依林還要早，直接刷新演藝圈的早睡紀錄。

談到如此自律的原因，張柏芝坦言，到了現在的年紀，身體修復能力大不如前，「熬1、2天我要一個星期才能補回來。」她以過來人經驗指出，年輕人常常仗著本錢揮霍健康，但其實許多肌膚問題都是從熬夜累積來的。

對張柏芝而言，單靠塗塗抹抹只是治標，唯有早睡早起建立規律配套，加上放鬆的好心態，才是真正頂住歲月殺傷力的核心關鍵。

張柏芝 香港

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